【六四32】

【本報訊】警方禁止支聯會舉辦維園六四集會後，有區議員改辦街站派蠟燭，讓市民繼續悼念，但民政總署在六四前夕發聲明，指有區議員進行與區會無關工作，稱已去信「提醒」個別區議員，本報統計至今有逾30名區議員已收署方警告信，但部份區議員只是在社交網發文，甚至連六四也沒有提及，同樣收警告信。

民政總署6月3日發聲明，指有區議員進行與區會無關工作，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准公眾集會。

署方之後向各區議員發警告信，指他們派發悼念六四蠟燭，「影響地區和諧」及「可能觸犯香港法例」，包括灣仔區梁柏堅、葵青區蔡雅文、西貢區陳嘉琳、沙田區石威廉等。油尖旺區議員、社區前進胡穗珊向本報表示，三名社區前進區議員同樣因六四街站收警告信，據知六名民主黨南區區議員亦以相同原因收信。

不過，有區議員在社交網發文，當中並無直接提及悼念六四，同樣被民政總署發警告信。沙田區議員陸梓峂日前於fb上載蠟燭相，又引Beyond《長城》歌詞，寫上：「明就明，歡迎領取」，結果收到警告信。她其後發帖諷民政「做嘢快手」，又反問：「到底聽Beyond有咩問題？唔通民政署覺得我太後生唔應該聽Beyond？」

多個議辦遭突擊搜查

荃灣區議員林錫添上月31日曾發帖呼籲市民「熄燈一小時」，並稱辦事處有小量電子蠟燭歡迎領取，內文完全沒提及六四，同樣收警告信。林其後再發文，決定取消在家「熄燈一小時」活動，並指聯合國人類環境會議已將每年6月5日定為世界環境日。

觀塘區議會主席蔡澤鴻，因在「立場新聞」訪問中提及6月4日依舊會表態，並於晚上8時在辦事處點燭光後，遭民政發信警告。大埔區議會主席關永業，以及區議員區鎮樺及區鎮濠，6月4日當日被民政署以「查區議會物資」為由突擊搜查。沙田區李世鴻及張慶樺，就因掛「人心不死 燭光不滅」橫額遭民政發信警告。

初步統計，民政總署以不同理由，最少向32區議員發警告信，署方昨回覆查詢時，未有交代發出多少警告信，只稱接獲投訴指有區議員進行與區會無關工作，影響地區和諧，及可能觸犯法例活動，該署已發信提醒個別區議員應遵守《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》及《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》(《酬津指引》)，根據《酬津指引》，為確保辦事處使用及活動符合規定，區議會秘書處會派員實地視察區議員辦事處，該署又指，會密切留意有關情況和投訴，並在有需要時會向有關區議員發信。