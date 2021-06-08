天水圍一名確診少女證實感染英國變種COVID-19病毒後，其母親及胞姐亦確診。特首林鄭月娥今直言「有點失望」，並指她們沒有接種疫苗，對整體社會帶來風險，呼籲市民盡快打針。林鄭又承認有抵港人士「走漏」，但表示相信專家所講「唔係每一次有走漏，就有好大政策漏洞」，重申「全民檢疫才可應對這些或許無可避免會走甩的輸入個案」。

林鄭出席行會前見記者時，開場發言已表明，對連續30多日沒有本地個案後，再出現個案有點失望。而個案至目前為止仍源頭未明，經檢測後又證實帶有N501Y變種病毒，而且其母親及胞姐亦確診。她說，3人沒有接種疫苗，對整體社會帶來風險，呼籲市民盡快接種疫苗。

被問到少女的基因排序顯示可能與近日輸入個案走漏有關，林鄭表示，理論上任何個案出現變種病毒都應屬輸入個案，承認「一定有走漏」，但相信專家所講「唔係每一次有走漏，就有好大政策漏洞」，因至今無人完全肯定病毒潛伏期有多久，而香港已採取21天隔離，即使部份抵港人士接種疫苗後獲縮短檢疫期，但整體仍是全球最嚴格的檢疫措施。她續說，措施已令部份商界及金融機構反映指或對香港作為金融中心有影響，所以她認為要做的一定要打針，「全民檢疫才可應對這些或許無可避免會走甩的輸入個案」。她續說，當局有意為抵港及檢疫人士檢驗病毒抗體，衞生防護中心正研究檢測地點及方式。

社交距離措施未可放寬 籲處所諒解

至於周四凌晨將屆滿的社交距離措施，會否因此須再收緊，林鄭表示，自公佈「抗疫新路向」後，政府採有序並傾向保守和慢的方式去調整社交距離措施，由於上周出現本地個案，追蹤工作仍在進行，所以並非適當時候放寬，詳情要待食物及衞生局局長稍後公佈，並指若有處所因此失望，呼籲他們諒解。

政府今周將公佈復必泰接種年齡降至12歲，林鄭相信隨後接種和預約數字會持續上升，希望8月底前接種率可達到較理想的百分比。她說，知道部份學校未必方便安排到校接種服務，希望可以用校巴接載師生到社區接種中心，強調政府會盡量配合，「越方便學校越好」，有關詳情會交由負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權稍後公佈。她續說，上周一公佈「抗疫新路向」行動後，各界熱烈響應接種疫苗，對此表示感謝；而私營機構提供的獎賞，價值已超過1.2億元。

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