女律師前年9月乘的士前往旺角警署，臨抵達時在花墟附近遇上警方因應示威活動封路，她被指下車後拒付車費與的士司機爭執，其後警員到場處理時，她涉嫌襲警及阻差辦公被捕。暫委裁判官曾宗堯今指出，控方關鍵證人包括的士司機及兩名在場控制被告的警員，證供均有誇大及與呈堂片段有矛盾。曾官質疑車資爭拗實不曾發生，亦難以想像身形矮小的被告能將魁梧警員踢出車外，甚至將他「踢飛」到一段距離外的欄杆，直指警員口供矯情造作。曾官亦指的士司機把事態發展「包裝得極完整」，但卻與影片證據南轅北轍，直斥司機杜撰證供，最終裁定被告兩罪罪脫。

曾官指斥，控方證人的供詞與庭上播放的片段互相衝突矛盾，警方三名關鍵證人的口供更有雷同的關鍵事實錯誤。

曾官分析的士司機譚滿安（譯音）證供時，形容其作供生硬，甚至似是背誦而來，例如供稱「佢用本地話講……」等語句，並不似日常用語，反倒似是撰寫證人供詞時的用語。司機早前曾指自己下車向封路警員詢問後，曾折返向的士車廂內的被告表示不能送抵她到目的地，始與被告有車資上爭執；惟庭上播放的閉路電視則不見到司機有返回的士上。

曾官形容司機證供與片段的事實南轅北轍，令法庭深感不安，因事態發展被包裝得極之完整，但片段則推翻司機證供，若司機不曾返回的士跟被告有車資爭執，亦不會發生後續事件，故曾官認為司機實是在杜撰供詞。

曾官又批評首名警員證人供詞與片段事實不符，如他曾對有沒有同袍用電筒照向被告表示「不清楚」，後來又指同袍或需用電筒照向馬路上車輛。惟閉路電視片段顯示，案發時馬路上並沒有車輛經過，故曾官形容警員的解釋實是穿鑿附會。

不能肯定當時警員是否正確執行職務

曾官批評聲稱遭被告踢落警車的警員11111鄭則安，就被告不合作受查情節的作供矯情造作。上述兩名警員均異口同聲指被告曾迴避及不理會警員的截查，而且在警員三度著她出示身份證後，她仍不合作，之後更躺在地上激動叫喊。惟片段顯示，當時有警員曾用電筒照射被告，被告倒地後，警員才三度要求被告出示身份證，其間被告一直重複大喊：「我會呀，你唔好打我呀。」

另外，警員11111鄭則安曾聲稱帶被告上警車時，遭她「踢落車」，以致失平衡撞到後方欄杆。惟曾官質疑，當時警員雙腳踏在警車上，加上有用手扶著，其身體至少有三個支撐點，故實難以想像身高約1.5米的被告，如何將魁梧的警員踢出車外，更遑論將他「踢飛」到與警車有一段距離的欄杆。曾官補充指，警員的傷勢沒有反映在其醫療報告中。因此，曾官認為未能達至控方推論，裁定被告襲警罪不成立。

至於被告是否與的士司機有車資爭執，曾官認為值得商榷。而警員在無合理原因下以電筒照射被告，被告大聲呼救亦僅為保護自身權益，不能肯定警員當時是否為正當執行職務，故裁定被告故意阻撓警員罪亦不成立。

女被告陳綺玲（56歲）報稱律師，被控前年9月3日在太子道西與園藝街交界，襲擊及故意阻撓警員11111鄭則安執行職務。

【案件編號：WKCC626/20】

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