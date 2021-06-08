澳門今起（8日）起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內檢測陰性報告，如未能出示報告，澳門居民須立即做檢測，非澳門居民則不准入境。衞生局同日宣佈明起再收緊防疫措施，除原有進入賭場、酒店、公共部門須出示綠色健康碼之外，進入由市政署發牌任何有堂食的飲食場所，包括餐廳及粥麵店等，亦須出示當日有效的綠色「健康碼」。局方表明不接受口頭申報聲明，黃碼人士亦不能堂食。

巴士及的士司機即日起，有權要求乘客出示綠色健康碼，如果司機不接受黃色或紅色健康碼人士上車，不構成拒載違例。

澳門衞生局昨日（7日）宣佈新一輪防疫措施，包括今起起往返廣東澳門須持48小時檢測報告，如非澳居民未能出示有關證明將被拒入境。局方又表示擬全民核酸檢測，料4日能完成。

局方今日記者會上，重申全民檢測工作正在籌備，包括物色場地、儀器及人手調配等，暫未有具體施行日程，會按疫情變化和需要，再決定檢測的規模。

巴士的士司機可向乘客索健康碼 拒載不違例

雖然澳門疫情放緩，惟衞生局今公佈進一步收緊防疫措施，當中涉及「禁足令」。措施於除於原有賭場、酒店、公共部門生效之外，新增市政署發牌任何有堂食的飲食場所。局方指，明起（8日）出入上述場所，包括市政署發牌的餐廳、粥麵店等，須出示當日有效的綠色健康碼。紅碼人士不准進入上述指定場所，黃碼人士亦不能堂食，只能外賣。

如無電子「健康碼」，可以接受當日有效的紙質打印「健康碼」，食肆需要登記資料，惟不接受口頭的申報聲明；如食肆違反指引，最高可判監6個月，或60天罰金。

除食肆外，局方頒令，即日起巴士及的士司機有權要求乘客出示綠色「健康碼」，如果司機不接受黃色或紅色健康碼人士上車，不構成拒載違例。

小童亦有感染風險 或須接受檢測

澳門衞生局局長羅奕龍稱，大規模核酸檢測對象是全民、抑或是特定對象、區域須視乎疫情而定，須超前部署防疫預案，他舉例若是來源不明的個案、隱形傳播鏈則可能要做全民核酸檢測，屆時由於小童亦有感染風險，亦需要接受核酸檢測。

羅強調，若本地出現疫情，須全民核酸檢測的期間，將限制部份活動，「周圍去之後，順便做個核酸是無意思。」

-----------------------------

了解更多（立即下載體驗）