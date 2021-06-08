政府批准接種BioNTech疫苗的年齡下降至12歲，家庭與學校合作事宜委員會家長委員崔日雄建議，在大部份人打針後可放寬學校群體活動和面授課堂，增加接種誘因，但擔心若政府將打針成為上面授課堂的條件，則有機會造成反彈，令部份學生和家長抗拒打針。

崔指，部份家長擔心接種疫苗副作用，認為政府除了公佈疫苗對學童的保護效能，亦要具體解釋相關風險，增加信心。他認為，最重要是研究如何提高自願接種疫苗的意欲，讓學生及家長了解打針的需要。

教育局昨日（7日）與學校及相關團體商討到校打針安排，香港資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，會上有討論安排外展隊到校打針，但疫苗的儲存和稀釋需要很多人手配套，希望每間學校有一定人數的師生和家長接種，才合乎效益。

由於小學只有一個年級的學生年齡合符打針要求，張指，即使加上家長及老師人數未必會多，小一至小五學生的家長同樣會在社區生活和工作，有機會受感染再傳播子女，導致學校有傳播風險，建議政府考慮讓小一至小五的家長也可以參加到校打針。

兒科醫學院倡學校集體到接種中心打針

不過，香港兒科醫學院院長謝詠儀指出，處理BioNTech疫苗需不少配套，未必適合在學校環境打針，建議學校集體預約到社區疫苗接種中心打針更方便，亦建議特殊學校的學童也需打針。她指，兒童若患上傷風感冒、腸胃炎等急性病暫不宜打針，應在康復後1至2周才接種疫苗，曾有嚴重過敏病史亦未必適宜打針，需諮詢醫生意見。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）