【本報訊】因應菲律賓疫情嚴峻，本港對菲律賓航班實施禁飛令超過一個月，香港僱傭代理協會主席張結民表示，有約5,000名菲傭未能來港，不少僱主出高價搶外傭，外傭薪金已炒高至最高9,000元。他指菲律賓近日已將四個月內會出境的外傭列為優先接種疫苗群組，期望港府可容許已接種疫苗的外傭來港，紓緩外傭市場壓力。

促允已接種外傭來港

張結民昨接受電台訪問時表示，以每日原有70至100名外傭來港計算，估計單是菲律賓已有4,000至5,000名外傭滯留，加上印尼航班亦受疫情影響不時停飛，炒高機票價格，相信現時本港有5,000至6,000名外傭短缺。

由於不少僱主等不及，轉而聘請本地完約或斷約外傭。張指此舉令薪金炒高，現時外傭平均月薪需5,000至6,000元，高於「規定最低工資」每月4,630元，最高更可達8,000至9,000元。他指現約有2,000多名斷約或完約的外傭搵工，數目遠低於僱主需求，而入境處對審批斷約外傭工作簽證非常嚴謹，過去大半年如轉工超過一次的外傭，即使找到新僱主，如無合理離職原因，多數不獲批出新簽證，令外傭供應更緊張。

菲律賓近期對國民接種疫苗實施新措施。張稱，如在四個月內會出境的外傭，會列為優先接種疫苗的四類群組之一。他建議政府容許已接種疫苗的外傭盡早來港工作，有助紓緩外傭市場供應不足的問題。