疫苗接種計劃至今展開103日，政府與商界全力谷針。周一（7日）晚政府公佈數據當中接種中國科興疫苗的人數急增，周二（8日）晚數字回落，單日整體接種人數更下降13%，惟接種首針科興人數自本月1日後，再次反超德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

BioNTech單日總數跌20%

政府周二晚上公佈疫苗接種數字，約有36,358人於當天接種疫苗，較周一少約13%，當中有約26,317人接種第一針，約10,041人接種第二針。

其中科興首針接種人數繼本月1日後再次比接種BioNTech首針的人數多，有約13,881人接種，而接種首針BioNTech疫苗則有約12,436人。第二針方面，科興有約4,206人接種，BioNTech則有5,835人。另外，周二晚接種BioNTech首針及第二針的總人數，較周一少約4,640人，共18,271人，單日接種總數跌約20%。

周二預約數字方面則與周一相若，有34,600人，當中約有11,900人預約科興，較周一下降約5%；約有22,700人預約BioNTech，較周一下降約3%。

另外，周二有9人在接種疫苗後不適送院，當中6人已出院、2人自行出院，另有1人留院觀察。

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