【本報訊】前年11月理工大學衝突期間，油尖旺一帶市民「開花」上街欲營救被困校園的抗爭者，結果大批市民被警方拘控。其中事後被控暴動等罪的五名男子昨受審，控方指多名黑衫人當天在理大附近集結，以磚塊、汽油彈等攻擊警方防線，又用長竹枝等築路障，及後警方展開掃蕩，先後拘捕五名被告等人，包括自稱正替他人急救的男子，在其背包搜出九支生理鹽水。有警員更稱目睹其中一名被告有份向警方投擲汽油彈後逃跑。

五名被告為廚師郭俊明（24歲）、無業羅煒棟（32歲，圖）、教師姚俊暉（35歲）、無報稱職業的丁培基（27歲）及侍應蔡潤庭（25歲），他們同被控一項暴動罪，指五人前年11月18日在加士居道至佐敦道之間的一段彌敦道，與其他人士一同參與暴動。郭和姚另各被控一項管有適合作非法用途的工具罪，郭被指在北河街與吳松街交界管有37條膠索帶，姚則涉在吳松街管有一把剪刀及七包膠索帶。案件由區域法院暫委法官王詩麗審理。

搜出生理鹽水

控辯雙方同意案情顯示，案發前一天大量人士佔據理大，切斷主要道路連接，有人用磚塊、汽油彈和弓箭襲擊警方在附近所設的防線。翌日大批主要穿黑衣和戴防護裝備的人士在理大附近區域投擲汽油彈、縱火、掘磚和設置障礙物。雖然警方曾舉黑旗警告，並施放催淚煙和橡膠子彈，惟人群仍向警方防線猛烈投擲大量汽油彈和磚塊，又照射雷射光束，警方數度撤退。

控方開案陳詞指，警方及後展示橙旗警告會開槍，但現場情況仍持續惡化。至晚上10時，警方分數隊從不同方向掃蕩，沿彌敦道和加士居道驅散及採取拘捕行動，五名被告分別被截停，以涉嫌參與非法集結或暴動罪名拘捕。其中郭被搜出37條膠電線索帶；羅及丁被搜出九支生理鹽水，姚則被搜出一把鉸剪和七包總數787條膠索帶。有警員稱看到蔡向警方防線投擲汽油彈後逃走，遭制服期間一度試圖襲警。聆訊今續。

案件編號：DCCC1056/20