在南韓發展的日本女星藤田小百合在借種人工受孕後，與兒子出演親子節目引發軒然大波。有較為保守的網民發起聯署抵制，斥節目宣揚「誤導他人」的家庭觀；亦有大批年輕人支持藤田，認為以往所謂「正常家庭」的觀念已過時。

未婚的藤田去年11月於社交媒體宣佈，在日本透過精子銀行人工受孕順利誕下一子，她寫道：「成為單親媽媽並非容易的決定，但也不是羞恥的選擇。我想感謝我的兒子可令我成為自豪的母親。」

現年41歲的藤田接受南韓放送公社（KBS）訪問時，揭露自己卵巢年齡已達48歲，剩下可懷孕的時間不多。她表示：「當時我只剩下兩個選項，立即與我不愛的男人結婚，再接受人工受孕，或者索性獨自擁有及撫養小孩。我不能選擇第一個做法。」

澄清不代表單親母

KBS其後邀請他們出演著名親子真人騷《超人回來了》，引起民眾關注。她在節目中澄清：「不少人視我為推廣單親媽媽大使，但我不代表她們。我沒有這樣的意願。我相信對於小朋友而言，擁有雙親是最好的。但不幸地，我無法擁有十全十美的家庭。」

有較為保守的網民到青瓦台發起名為「請公共電視台立即停播煽動未婚媽媽生育的節目」的聯署。他們認為，青年人正因失業率高等問題而抗拒結婚，身為公共電視台的KBS應提出「正確」的家庭觀，鼓勵結婚及「正常」生育。藤田並非首位因為選擇當單親媽媽而飽受抨擊的南韓藝人。電視節目主持人許秀京（音譯）於2008年宣佈成功人工受孕，亦惹來批評。

然而，南韓年輕人對於「正確」家庭觀的看法與以往不同，他們傾向認為每個人的選擇也值得被尊重。25歲的李知秀（音譯）認為，無論她擁有甚麼類型的家庭，亦有權選擇是否生兒育女。她指：「現有很多不同類型的家庭，包括未婚爸爸、未婚媽媽、領養家庭或再婚家庭。如果你與同性朋友同居，並養有兩隻貓，也應視為家庭。」

韓結婚出生率新低

不婚主義在南韓湧現，去年申請結婚人數創1981年有紀錄以來新低，僅21.4萬對愛侶入紙，對比2010年為32.6萬對。出生率同跌至新低，僅得為0.84。最新民調顯示，60.9%年齡介乎13歲至24歲的受訪者認為結婚不必要，比2017年的49%急增。此現象令南韓政府有意把家庭的法律定義，擴展至未結婚的同居愛侶、寄養或一人家庭。現時法律列明，只有是已婚、有血緣或領養家庭才視為家庭，能受惠於社會福利系統及法律保障。與此同時，政府正研究是否容許未婚女性接受捐精。

當地民間團體支持政府將沒有結婚的人士納入家庭的定義中，及貼近社會現象不斷改變。組織「南韓婦女聯合會」發表聲明指：「我們歡迎政府改變政策，為了保障個人權利而承認各種形式的家庭。性別平等、多元家庭及保護每位家庭成員的個人權利，是我們這個時代的訴求。」

韓聯社/《韓國時報》/「人權觀察」組織