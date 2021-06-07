美國三名跨黨派參議員周日突然乘搭美軍C-17運輸機旋風式訪問台灣三小時，獲外長吳釗燮接機，總統蔡英文則親到機場與他們會面，其中一個焦點是三名議員宣佈美國將捐贈75萬劑新冠疫苗給台灣。

75萬劑疫苗對2,300萬人口的台灣抗疫，真是杯水車薪，但其政治及外交意義則非同凡響，足載入台美關係史，更可窺見拜登未來的兩岸政策，對北京而言這是一場噩夢，本期望拜登會扭轉特朗普時代中美對抗局面，看來這是不切實際了。

一、台灣抗疫及時雨。台疫情近日兇猛反撲，國際社會也開始討論這個「抗疫神話」破滅的問題。另方面，台灣在國際社會撲疫苗遇到重重阻力，很多藥廠要麼先滿足其國內需求，要麼擔心開罪北京而不敢賣給台灣。今次美國議員送來疫苗，以及日本之前捐給台灣首批124萬劑（並承諾會捐贈台灣合共逾3,000萬劑），都是雪中送炭，令台灣人對兩國觀感更佳，也更有信心與之組成盟友。

實際的防疫作用不大，但患難見真情的政治作用非常驚人。美國在疫情下安排議員外訪已非易事，還送來蔡英文政府現時最需要的疫苗，令台灣納入美國印太戰略的決心更大，民意基礎更牢固。

軍機送議員到訪凸顯台灣地位

二、這是美國對外援助8,000萬劑疫苗的第一批，台灣又是第一批中的第一個受助地區。據稱，三名訪台議員事前與白宮討論了數星期，終獲同意送出疫苗給台灣。由此觀之，白宮在作出決定前應已充份考慮到對中美關係及兩岸關係的衝擊，也對北京可能的激烈反應有足夠評估及準備，權衡後仍決定以此方式送出第一批疫苗給台灣，說明台灣戰略地位非常重要，甚至已凌駕其他國家或地區，以美國議員親到台灣宣佈此消息，就是要凸顯美台關係與別不同。

由跨黨派議員專程送禮，既隆重，也是對台灣極尊重。三個重量級議員專門飛去台灣，且是美軍運輸機而非以往的私人飛機，顯示這安排很不尋常，也是用來凸顯台灣的地位。

三、三議員訪韓期間，清晨時分在韓國美軍基地乘搭美軍C-17運輸機飛台。C-17運輸機稱為「全球霸王III」，是美軍現役主力戰略運輸機，最大載重達77噸，空中加油後航程則可達1.1萬公里以上，主要用來運送美軍主力坦克M1A2等重型武器及戰略物資，且一次過可運載逾百名全副武裝美軍。

自美台1979年斷交後，很少有美軍標誌軍機抵台，更不會如此高調，今次也是C-17運輸機1995年服役後首度飛臨台灣，既測試北京，更是施加下馬威。解放軍戰機近期不斷飛越台海中線或進入台灣領空，施加軍事壓力。另外，《環球時報》去年8月31日的〈需要給蔡英文當局一個根本性警告了〉社論，稱「美國軍機在台灣起降的安排，這是非常嚴重的事件，已經踩到大陸維護國家統一的紅線」，「如果大陸掌握了確鑿證據，就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響」。如今，美軍主力戰略運輸機高調飛抵台灣，《環時》口中的「紅線」、「擊落美國軍機」、「台海戰爭打響」等，兌現了嗎？

事實上，大陸官媒及喉舌對美國軍機運送議員訪台一事表現低調，僅《環時》發表〈台當局將美參議員來訪當救命稻草〉社評，指民進黨及美議員「是要讓大陸在此時做出一個強烈反應，形成台海地區的一個重大危機嗎？他們政治算計到了不顧防疫不顧人命的地步，真是讓人不齒」。其總編輯胡錫進則以蔡英文與美議員會面照片揶揄：「『蔡省長』站着『彙報工作』，美國參議員坐着聽，這個場景真是滑稽透頂，讓2,300萬台灣民眾的顏面何以安放？」《環時》及胡的霸氣不見了，難怪大陸網民不收貨，留言：「這不是踐踏了我們的底線嗎？」「底線改了又改？加大惠台力度！」

四、美國訪台參議員庫恩斯與拜登份屬好友，一度是國務卿人選之一，後來拜登任命昔日幕僚布林肯任國務卿，並表達「需要庫恩斯留在參議院」。庫恩斯等議員訪台，預示着美台關係在拜登時代將不斷升溫，拜登對台灣的重視程度遠超外界當初的估計。

由此可見，這些疫苗雖然遠遠不可能滿足台灣的需要，台灣自己還要加倍努力，無論是防疫抗疫，還是自行研發疫苗都不能懈怠。但只知道說美方捐贈疫苗太少的人，若非無知就是反美反上腦。

潘小濤

資深傳媒人