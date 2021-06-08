商人陳文深2011年在淘大花園殺害情婦，律政司在「無屍體、無法證、無招認」下起訴陳謀殺罪。陳最初否認犯案，結果被定罪，其後上訴得直重審，改口承認爭執期間誤殺死者，惟依然被陪審團裁定謀殺罪成。陳第二次上訴，上訴庭今頒判詞裁定他再度得直，認為雖然辯方沒有以激怒失控為抗辯理據，但觀乎證據，激怒是可考慮的推論，主審法官沒有引導陪審團考慮激怒誤殺的選項，需要再次重審。

上訴人陳文深（48歲）被控於2011年10月6日謀殺33歲死者秦嘉儀，當時陳是國泰君安國際控股有限公司董事。陳於2014年被控，至今已羈押7年。陳要求毋須再重審，直接改判激怒誤殺罪成，惟上訴庭指激怒誤殺從未交由陪審團裁決，辯方亦從未提出過，而三度審訊也不算異常。

2015年首次審訊時，陳否認殺人。控方依賴環境證供，指控陳殺人後到將軍澳棄屍，成功把陳定罪。不過，上訴庭指法官引導陪審團時犯錯，下令重審。2017年重審時，陳改口承認誤殺，供稱當時向死者談分手，死者性情突變，喝罵他並對他拳打腳踢，糾纏時他壓住死者，隔了一段時間發現死者斷氣身亡。

第二次審訊陳亦被裁定謀殺罪成。辯方主要辯稱陳沒有謀殺意圖，僅是做出非法行為誤殺死者；審訊後期在法官提出下，辯方亦以自衞為理據。不過，辯方和法官沒有探討陳遭激怒失控的選項。陳這次上訴理據，是法官錯誤地沒有引導陪審團考慮激怒誤殺，及沒有指示陪審團無視傳聞證供。

傳聞證供來自死者好友，內容是死者稱曾獲陳提供股市內幕消息，死者以此事要脅陳。上訴庭認為，證供可以反映死者或許懷有報復心態，而這可以解釋為何陳會萌生謀殺動機，不是與案情無關。另一方面，根據證供亦可推論死者有可能以激怒別人的方式行事，惟法官未有妥善引導陪審團考慮傳聞證供與激怒的關係。

判詞歸納證供，死者個性比較兇惡，因分手問題飽受困擾，事發時與陳發生肢體爭執；陳個性較溫和，一直優待死者，陳供稱死者一度爬上窗戶，他認為死者想迫他留下，令他惡起來回應，雙方口角動手，死者曾踢他下體，他當時想著出力保護自己，不知如何令死者喪命。

上訴庭認為有證據基礎，可以推論陳受激怒下失控誤殺。判詞指如果控方不是指控陳沒有預謀下臨時起殺機，亦沒有提供與激怒有關的傳聞證供，便毋須考慮激怒；本案特別情況下，法官有責任引導陪審團考慮激怒誤殺，即使辯方沒有以此抗辯。

【案件編號：CACC400/17】

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