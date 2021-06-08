以諷刺時弊為主的港台節目《頭條新聞》，因內容諷刺警隊的防護裝備較醫護佳，及取消「行咇」減染疫風險等，惹來警務處長鄧炳強親自投訴惡意抹黑。通訊局裁定節目污衊及侮辱警隊等投訴成立，《頭條》被迫暫停。港台工會聯同記協提出司法覆核，案件今續審，由代表通訊局的資深大狀陳樂信陳詞，指節目播出時社會仍受2019社會動盪影響，警民關係撕裂，強調在此背景之下，節目內容構成侮辱警察，局方必須考慮節目影響及效果。

港台工會及記協由名譽資深大狀陳文敏代表，要求推翻通訊局去年5月19日的決定，該決定裁定《頭條》污衊和侮辱警隊、不夠持平等，並警告港台嚴格遵守節目守則。

陳樂信今指出，通訊局是獨立於政府的法定組織，成員包括不同業界的專業人士，包括律師、教師、社工、傳媒工作者等，就處理及判斷廣播投訴有充足的經驗和專業知識，所作的決定符合不同界別的利益，在各方之間取得平衡。通訊局作為法定組織，其職能包括維護憲法賦予市民的權利，包括不同界別群組的權利和自由。

陳提出，局方並非不容許針對政府或執法部份的投訴，舉例指港台另一個節目《鏗鏘集》於2019年12月23日播出的一集，內容質疑警方不當使用武力，通訊局同樣接獲投訴指報道不公，但投訴最終不成立，可見局方成員是基於常識及真誠處理投訴，決定合理，維護言論自由。陳並透露，局方過去10年處理超過2萬宗投訴，最終只有1%被裁定成立。

官指該集內容似乎是以Covid-19作背景

陳續指，《香港電台約章》承諾要遵守《電視節目守則》，提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點等，讓市民認同公民身分及促進公民社會發展。作為廣播機構，港台並不可任意作出無邊際的報道，必須符合守則規定。涉案《頭條》於2020年2月播出，當時社會仍受2019社會動盪影響，警民關係撕裂，強調在此背景之下，節目內容構成侮辱警察，局方必須考慮節目影響及效果，而毫無疑問地，該一集的確引發大量投訴。

法官周家明問到，2019年的社會事件是否相關的考慮因素，陳回應不是獨立因素，但亦應一併考慮在內。周官則指，涉案一集的內容似乎是以Covid-19肺炎疫情作為背景、而不是2019年的社會事件，不理解為何與侮辱警員扯上關係。陳回應指，製造人員在缺乏足夠的事實證據基礎下，提及警隊的個人防護裝備（PPE）較醫護佳；而且將扮演警員的王喜放入垃圾桶、再從垃圾桶彈出，其間又揶揄警察人工不錯，無疑是貶低或詆毀警員。

陳其後補充指，涉案一集《頭條》的背景不單止講述Covid-19，的確與2019年社會動亂扯上關係，指節目開場片段亦有顯示高士威道、防暴警，亦有卡通恐龍隱喻速龍小隊，指整個節目內容削弱政府及警隊在防疫方面的工作。聆訊下午繼續。

【案件編號：HCAL1685/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）