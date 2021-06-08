香港人開始熟悉阿茲海默症這個病，大概始於諾貝爾物理學獎得主、有「光纖之父」之稱的高錕在2004年確診患病。高錕不幸於2018年逝世，他與妻子黃美芸在長達10多年與病魔對抗歷程中，令不少市民對這個可稱得上是「不治之症」的疾病有更深刻了解，開始正視尤其長者忽然出現健忘、行為異常及語言能力下降等症狀的警號，但醫學界長久以來都未有可延緩腦部退化甚至逆轉病情的有效藥物。本港老人科醫生形容，過往治療只能對症狀「治標」，期望新藥Aduhelm能「治本」。

本港估計約10萬人患上認知障礙症，其中阿茲海默症為最常見類型，佔長者病例中約65%。阿茲海默症是一種大腦不正常老化疾病，會導致記憶、言語及思考和行為異常等症狀，但容易因被誤解為正常年老現象而遭忽略。

老人科專科醫生佘達明表示，以往治療阿茲海默症只有「治標」藥物，可以改善相關症狀，但從病理治療上並無幫助，今次藥物則有助「治本」。他指，過去10年一直有針對治療阿茲海默症的藥物研究，包括以溶化腦部的粥樣蛋白為目標，但不太成功，Aduhelm則屬於「得得哋」的有限度療效。新藥應已可在美國臨床使用，香港則暫未有引入消息。

佘指，美國食物及藥物管理局（FDA）通常在批准使用藥物上較為嚴格，但今次處理則較為寬鬆，相信涉及藥物研究經費上的考慮，讓藥物「賺吓錢先」，以推動後續的進一步研究，並同時監察可能出現的副作用。

新藥由美國生物技術公司Biogen及日本衞采（Eisai）製藥公司合作研發，通過清除致病的異常蛋白治療阿茲海默症。在兩項第三期人體臨床測試中，研究人員為患者每四周注射一次藥物，結果發現藥物雖然未能逆轉認知退化，但證實能減少異常蛋白積聚，其中一項測試證明能減慢認知退化。

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