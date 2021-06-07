早陣子有讀者來信，整合牆內部份6月之星，其中之一係民主黨尹兆堅，佢噚日就要喺高牆內慶生，阿尹團隊就喺尖沙嘴開設生日街站，畀同路人喺繁忙街道中停下腳步，花幾分鐘為阿尹送上生日祝福。

小姐弟一夜長大 為媽媽分憂

阿尹團隊亦有喺fb專頁出文，提到只有十多歲嘅尹家小姐弟前日為還柙中嘅爸爸帶嚟一份特別生日禮物，家姐當日好熟練咁帶住弟弟去咗荔枝角拘留所探阿尹，兩個見到爸爸之後，未坐低已經好高興咁拎起聽筒大嗌一聲：「爸爸！HAPPY BIRTHDAY！」，令阿尹咧嘴而笑，小姐弟之後再即場為爸爸跳咗隻生日開心舞，阿尹見到兩個小靈精嘅舞姿，即時笑得「見牙不見眼」。

可惜係快樂時光過得特別快，15分鐘探訪時間好快就完，小姐弟探完阿尹，之後仲去街站探fb小編。fb小編話自己問過小姐弟，點為會有跳生日舞呢個諗法，家姐就話因為爸爸鍾意睇佢哋古靈精怪嘅樣，佢哋只係想做一啲令佢快樂嘅事。其實阿尹一對仔女喺爸爸面對政治檢控之後都一夜長大，早排尹太生日適逢民主派初選案馬拉松式審訊，當然冇機會食飯慶生，當時家姐都有去法院陪媽媽聽審，之後再返屋企照顧弟弟等媽媽返屋企，兩姊弟亦一齊畫咗生日卡，希望喺政治寒冬中為父母送暖。

李八方

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