【本報訊】因大量鋼筋被剪短而需加固的紅磡站新月台將在本月20日（星期日）啟用，西鐵綫會改在新月台上落客，東鐵乘客若要轉乘西鐵，需步行約三分鐘到新月台。港鐵表示新月台的結構安全已獲當局審批。

合併馬鐵綫與西鐵綫的屯馬綫將於本月27日通車，為配合列車改行新路軌，紅磡站屯馬綫新月台會提早一星期於本月20日啟用，西鐵綫列車當日起會改在新月台上落客。

東鐵轉乘西鐵需行三分鐘

港鐵車務營運總管黃琨暐昨表示，紅磡站東、西鐵綫轉車當日起將有新安排，現時在東鐵綫月台對面的西鐵綫月台將停用，東鐵乘客若要轉乘西鐵，需上大堂再乘扶手電梯到新月台，需時約三分鐘。西鐵轉乘東鐵亦一樣。地上會有不同顏色標示提示轉車方向，港鐵會加派人手協助乘客。西鐵綫、屯馬綫一期和東鐵綫的頭、尾班車時間會稍作調整，令乘客有足夠時間轉車。

新月台將有冷氣、幕門及洗手間，並有列車載客量的顯示屏，以不同顏色顯示下一班車各車廂是半滿或全滿等，讓乘客可預先選擇較不擠迫的車廂。東鐵綫亦會加裝五條行人接駁通道，連接1號及4號月台，疏導乘客。

新轉車安排將維持至東鐵綫過海段明年首季通車，屆時東鐵會改於屯馬綫下層的另一新月台上落客，乘客便可上或落兩層新月台轉車。

本報2018年5月揭發紅磡站擴建新月台工程有大量鋼筋被剪短，政府隨即委任專家顧問團跟進，抽樣鑿開石屎檢測，最終報告顯示有近700條鋼筋被剪短，另有1,900處的鋼筋沒有接駁螺絲帽，港鐵須額外加固。報告亦提及月台有滲水、銹蝕等問題有待補救。黃琨暐昨被問到有關問題時沒有正面回應，僅稱明白公眾關注紅磡站的結構安全，強調已完成適當措施，並通過法定審批及檢測等，「紅磡站可以安全使用」。