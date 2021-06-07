【9.29衝突】

【本報訊】前年9月29日「全球反極權大遊行」演變成港島多區衝突，近百人被控暴動，兩名分別年僅14歲及15歲的男生被指在政總外犯案，兩人早前認罪，報告披露兩人分別患過度活躍症及抑鬱症，其中一人身世悲慘，從沒見過父親，母親亦在他兩歲時病逝。區院法官郭啟安昨判刑指不同意兩人患的病症是特殊減刑理由，若他們是成年人必判囚四年或以上；惟考慮到犯案時極年輕，判入勞教中心。

分別患過度活躍及抑鬱

涉案陳姓及廖姓男生現均16歲，早前需要還押到小欖精神病治療中心，以索取精神科報告。辯方昨進一步求情指，報告顯示陳曾患過度活躍症，案發時本沒打算參與衝突，只出於好奇才行上前線、一時衝動犯案。

大狀透露陳比一般小朋友不幸，出生並非預期之內，從沒見過生父，兩歲時母親病逝，他改由婆婆照顧。當日陳要求與姨姨一同往集會，但姨姨要照顧患病婆婆而沒陪同，如陳當時獲姨姨陪伴出席及指引或不用上庭。陳自小沒父母監管，但沒放棄自己，學業成績不錯，他真誠地感後悔，望未來可從事資訊科技工作。

至於廖，辯方指報告確認他今年3月起因面對法庭壓力等而患抑鬱症，案發時他原擔任急救員，當日有人向他遞磚，他已感後悔。廖計劃重讀中四，望成為社工，協助基層人士。

郭官判刑指，案發集結規模大，影響中環幹道交通，使政府建築物外牆損毀，亦有人擲汽油彈，須判阻嚇性刑罰。郭官又指，若兩名男生已成年，必判監四年或更重。報告指他們現沒重大精神問題，郭官亦說不同意辯方指，男生患過度活躍症及抑鬱症是特別減刑理由。案情指示威者當日下午約4時佔據夏愨道，向警方擲汽油彈及放火，警員撤退，示威者20分鐘後再向政總擲汽油彈和磚頭等。片段顯示兩被告向政總擲物三次，廖另以交通圓筒堵路。警員至4時半衝出制服兩人。

案件編號：DCCC288、293/20