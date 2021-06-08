網民於去年母親節發起「和你Sing」活動，當日兩男被指在旺角與百多人高叫口號及聚集，違反8人限聚令遭票控。案件經審訊後，裁判官鄭念慈今裁定兩人罪成，就每張傳票重判罰款1.2萬元。裁判官判刑時指，疫情嚴重，若沒人遵守政府的應對措施，疫情必定難以控制。事發時現場曾有逾百人聚集，人數眾多，疫情的傳播風險頗大。鄭官指限聚傳票認罪被告一般判罰款2,000元至4,200元，本案被告經審訊後才定罪，有需要上調罰款金額。

兩名受審被告為邵智恒（25歲）及楊家榮（25歲）。裁判官鄭念慈今裁決稱，事發時逾百人在西洋菜南街及豉油街聚集，大叫侮辱警察的字句，現場無疑是正發生受禁群組聚集。

根據督察陳嘉豪（譯音）的證供，他到場向聚集人士發出警告後，人群逐漸散去，現場剩下15名身穿黑衫褲的人士，故與同袍沿西洋菜南街向山東街推進追截。

鄭官認為，陳發出警告時，警方早已在場戒備，任何與事件無關的人都會遠離聚集者，不會置身其中。當警方追截該15人時，按照常理不會有途人與他們一起逃跑，故可肯定該15人屬於早前100人的聚集群組，並早已干犯限聚令。

施姓警員17875當時與隊員向豉油街推進，包抄逃走的聚集人士，兩名男子見狀跑入一間運動用品店內。施幾秒後衝入店內，見到兩名被告身穿黑色衣服，氣喘吁吁。

警員沒筆錄如何認人及追截 官認為證供非虛構

鄭官指，雖然不能單憑當時二人身穿黑衣便對他們作出不利推論，但施不是單憑衣着認定二人早前參與了受禁群組聚集，還依靠他們的身型及見到二人氣喘吁吁。雖然施沒將上述事項寫在警員記事冊，但鄭官表示，記事冊毋須記下所有事項，二人的身材亦沒甚麼特別，故認為施的證供並非虛構，並裁定兩名被告罪成。

裁決後，邵表示沒有求情說話；楊則透過代表律師指自己月入萬多元，每月付5,000元家用。

鄭判刑時表示疫情嚴重，政府有限聚令等應對措施，但若沒人遵守，疫情必定難以控制。他又指，限聚令傳票一般罰款2,000元，若干犯者選擇抗辯但在排期後認罪，則罰款4,200元。兩名被告經審訊後定罪，罰款金額需要上調。考慮到聚集人數十分多，疫情傳播的風險頗大，終判兩人各罰款12,000元。

【案件編號：KCFS500026、500027/20】

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