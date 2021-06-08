《港區國安法》一直被指嚴重侵蝕香港言論及學術自由，即使是大學亦無法置身事外。外媒報道，港大上月底曾就《國安法》對學術自由的影響舉行閉門會議。席間有大學管理層承認當局打壓異見之快令校方措手不及，並形容會議氣氛令教職員感絕望。該報道亦稱，至少兩名港大教職員遭研究生舉報涉違《國安法》。

美國時評雜誌《大西洋》（The Atlantic）近日以〈學術自由如何終結〉（How Academic Freedom Ends）為題報道，港大管理層與教職員上月底曾舉行閉門會議，商討《港區國安法》「新常態」之下，如何能保障大學研究及教職員工作不受影響。報道引述消息人士指，兩名大學管理層向與會者承認，校方對政府「鎮壓全城」的速度及廣度感措手不及（caught off guard）。

教職員感遭校方拋棄

文革式「告密」陰霾籠罩本地大學校園，知識份子人心惶惶，報道續指，有教職員席間曾問管理層校方會否為遭學生告密涉違《國安法》的教職員提供法律援助，以及會否就國安教育提供指引，但未獲具體回覆。報道又形容部份出席會議的教職員對校方的態度感絕望，認為他們為大學奉獻多年，此刻卻遭校方拋棄。

報道更引述多名人士指，一名港大研究生曾利用熱線舉報至少兩名教職員。港大教職員協會主席張星煒向本報表示，雖未聽聞有同事遭自己學生舉報，但認為並非不可能。他又稱，不少同事擔心當局將要求教職員須如公務員般簽署聲明，宣誓效忠港府及《基本法》。

港大學生會會長郭永皓則表示，報道反映教職員亦對國安教育有疑慮，認為校方應清楚說明。他又要求校方清楚交代如何保障師生不被濫告，因不少法律或人文社科學科課程內容須觸及有關議題，風險確實存在。

林鄭：要注意外國勢力滲入大學

特首林鄭月娥周二早上被問到，有報道指有外國學者自17年起，資助科大學生參加7.1遊行，林鄭表示不清楚，但指外國勢力積極介入香港事務，已是毋庸置疑，「它們如何滲入香港的組織、包括大學，是大家要小心注意的。請大學校董會和校長非常小心，確保大學學生不要輕易被灌輸這些偏見，作出違法行為。」

根據港版國安法第十條，特區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特別行政區居民的國家安全意識和守法意識。

《蘋果》已就事件向港大查詢，正待回覆，警方則指不評論個別報道。

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