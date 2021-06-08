前年11月理工大學衝突期間，油尖旺一帶市民「開花」上街欲營救被困校園的抗爭者，結果大批市民被警方拘控。當中五名男子被控暴動罪，案件今續審。辯方指出，首被告遭警員截停時，因其頸部中彈及手部受傷，故一直趴在地上，態度合作，卻被警員用警棍擊打、以及胡椒噴霧噴臉。警員全部不同意，稱首被告遭截停後不停反抗並試圖向前跑，遂將他壓在地上制服。

五名被告廚師郭俊明（24歲）、無業羅煒棟（32歲）、教師姚俊暉（35歲）、無報稱職業的丁培基（27歲）及侍應蔡潤庭（25歲）被控一項暴動罪，指他們前年11月18日在彌敦道參與暴動。郭和姚另各被控管有非法用途工具罪，涉管有37條膠索帶；姚則涉管有一把剪刀及七包膠索帶。案件由區域法院暫委法官王詩麗審理。

偵緝警員5874翁玄威供稱，當晚他與同袍接報去彌敦道及佐敦道交界驅散示威者，發現永安百貨對出的彌敦道上，有大量竹枝等雜物堵路。晚上約10時，警方推進至西貢街時，大批彌敦道示威者逃往北海街。翁其後在吳松街與北海街交界馬路上截停郭姓被告，由於郭不停反抗並試圖向前跑，翁最終將他壓在地上制服。

警否認自己或同袍曾打被告

辯方指出，翁首次接觸郭時，郭已趴在地上沒有反抗，但有警員大力踢他的手指、使用胡椒噴霧噴他的臉部，以及擊打他的腰部。翁全部不同意，稱他與同袍均沒有作出上述行為。辯方又質疑翁誇大證供，因他於前年撰寫的書面供詞中，並沒提及郭遭制服時「反抗」，僅稱他有「掙扎」。翁同意，但強調郭是有反抗。辯方指出，不論是「掙扎」、「反抗」或「向前跑」，都是翁隨意添加的證供；郭不同意。

控方昨指，當日有多名黑衣人在理大附近集結，以磚塊、汽油彈等攻擊警方防線，又用長竹枝等築路障，及後警方展開掃蕩，沿彌敦道先後拘捕五名被告等人。有警員稱看到蔡姓被告向警方投擲汽油彈後逃走，遭制服期間一度試圖襲警。

審訊下午繼續。

【案件編號：DCCC1056/20】

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