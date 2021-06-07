兩年前的6月，香港人以良知為記，選擇了一條不一樣的路。路上險阻重重，有人受傷，有人犧牲，更有很多人因此失去自由，成為了今天牆內的你們，其實高牆之外，也是自由不再。但我們都承諾彼此一個煲底之約，跨越高牆，連結內外，是實踐這諾言的起點。讀者寫來兩首新詩，藉此紀念六四及香港的民主運動，同時揪心地記錄了我們的「鄉愁」；亦有讀者鼓勵大家，逆境終有完的一天，大家要繼續撐住，當我們回看歷史，確沒有暴政是可勝過人民的意志。

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送暖高牆逢周一至五刊出

見字學習 等你回來

親愛的，

首先祝願你健康，快樂就大家也講不出來，不過逆境始終有完嘅一天，大家撐得幾耐得幾耐。

想跟你分享一下我哋公司最近嘅情況，啲人講嘢嘅方式及用語以至活動方式都同以前唔同咗，因為老細換咗，「為了口飯搞好頭家」之類「理由」而變得更鵪鶉化。

唔肯做鵪鶉嘅，惟有繼續整蠱老細，你話要清水，我畀咖啡你，你話要開會，我去午睡，總之唔合作，等炒囉⋯⋯

做鵪鶉嘅本身亦唔係醒，能力所限，比佢揸FIT處理公司業務一樣係業績只有日日創新低⋯⋯

這樣下去公司一定冧，最終執笠收場！

所以等你出來，如果間公司仲喺度，已經面目全非，鵪鶉連自己屙嗰啲蛋都要賣埋，咁佢哋咪一樣自食其果，報應！

保重自己，多學習看書，因為公司是死，人是活的，出嚟好多公司等請你，加油！

檢閱呢封信嘅，唔該你咪阻頭阻勢，畀啲同理心，照放啦⋯⋯否則你記得當年周潤發套「乜乜」風雲電影裏嗰句經典對白嗎？

彼岸無崖 悼民主運動

鄉愁

小時候

鄉愁是一枚小小的車票

我在這頭

母親在那頭

少年時，

鄉愁是維園的足球場，

我一家在這頭，

鄉親在螢幕那頭。

後來啊，

鄉愁是荔枝角高高的水泥牆，

手足在裏頭，

家人在外頭。

而現在，

鄉愁是一望無際的海洋，

你在太平洋彼岸，

她在大西洋那頭。

仿余光中先生《鄉愁》及曾錚仿余光中先生《鄉愁》兩首詩，藉此紀念六四及香港的民主運動！