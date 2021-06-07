炎夏提早殺到，女士們穿小背心、露膊裝及短褲在室內嘆冷氣，加上凍飲不離手，隨時引發血瘀體質。中醫師表示，若長期嘆冷氣，寒氣會使身體氣血運行不暢、瘀血阻滯經絡，導致周身痛症如肩頸頭痛、膝痛。經痛、婦科疾病都與體內瘀血有關連。提醒市民減少在冷氣房久坐、平日多做帶氧運動，保持心情樂觀正面，配合食療，有助改善血瘀體質。

香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問兼註冊中醫連煒鈴表示，當身體的血液運行不暢，阻滯在經脈及臟腑內的血液，便稱為瘀血，中醫認為這類人士屬血瘀體質。臨床上有不少病人帶氣虛或陽虛，再夾雜了血瘀的體質而求醫，患者們通常受到肩頸痛、頭痛、經痛或婦科疾病所困擾。

血瘀體質常見有症狀或表現

●皮膚沒有光澤、容易粗糙痕癢

●膚色暗啞

●容易手腳怕凍

●氣血運行不暢的位置會出現痛症，常見如頭痛、肩頸痛、胃痛及膝痛等

●撞瘀後的瘀血很久也未消散

●經痛或來經容易有血塊

連稱，除了因先天稟賦外，形成血瘀體質都與日常生活習慣息息相關。舉例在夏天經常穿着單薄或太少，例如背心、露膊裝、短褲、短裙等，然後長時間逗留室內嘆冷氣、狂吹風扇，加上本身缺乏運動，久而久之會令身體受寒，陽氣耗損，氣血運行不暢通，經絡受阻，就會造成中醫經常提及的「不通則痛」。當中視乎氣血不暢的位置而出現痛症，較常見如頭痛、肩頸痛、胃痛及膝痛等。

此外，若下肢受寒，寒氣一旦入侵胞宮，長遠都可產生經痛或婦科疾病問題，例如子宮肌瘤、朱古力瘤，嚴重的血瘀體質人士，甚至有機會痰瘀互結，形成惡性腫瘤。掃街的飲食文化都有影響，例如在酷熱天氣下，一邊行街，一邊喝凍飲如珍珠奶茶、芝士奶蓋，或吃沙冰、食雪糕等，密密食密密飲，都可致體內寒凝氣滯，引致血瘀體質，不容忽視。

血瘀體質注意事項

●要份外注重避寒保暖，在日常生活中，要避免坐風口位、冷氣位，避開寒氣，或必要時戴帽子擋風

●如穿着太短或單薄，建議進入冷氣環境後，使用披肩、外套作保暖，提防受寒

●洗頭後，要盡快吹頭，減少受濕和寒的入侵

●少吃或避免生冷飲食；肥膩及煎炸食物都要少吃，都可影響及形成血瘀體質

●平日要多做帶氧運動，促進氣血運行，慢跑、游水、跳舞及行山都可以

●在開大冷氣的辦公室工作，建議每半小時要站起來做一些伸展或多走動，幫助血液循環，減少氣血瘀滯

●切忌捱夜，保持規律作息及充足睡眠，避免傷肝傷腎，影響氣血運行

●怒氣可傷脾傷肝，影響氣血運行，故要盡量保持好心情，有正面和樂觀的思想，不妨在空餘時間培養個人興趣，約朋友進行戶外活動，遇困難時多與人傾訴及聽取意見，紓緩情緒及壓力問題

臨床上中醫師會視乎瘀血的輕重程度作醫治，治療方案一般以活血行血、化瘀通絡為主。可能會採用當歸、川芎或丹參等中藥。另會透過為病人針灸，疏通經絡、調和氣血。對於長期受痛症困擾的血瘀人士，有機會在特定穴位扎針放血，幫助經脈疏通、促進氣血循環，以改善疼痛情況。

連建議平日壓力、情緒欠佳及睡眠質素差的血瘀體質人士，可焗「雙花百合山楂茶」飲用，有理氣化瘀、養陰清熱及解鬱安神功效，材料有菊花、玫瑰花、山楂及百合，尤其適合情志不暢、壓力引起肝鬱氣滯，所形成的氣滯血瘀問題。至於經常受痛症困擾的血瘀體質人士，不妨間中炮製「黑豆三七燉烏雞」飲用，可理氣活血、化瘀止痛及健脾益腎，中藥材料包括黑豆、三七、當歸、川芎、陳皮、山藥及大棗；若不採用烏雞，可改用瘦肉，素食人士則可使用腰果代替。

另外，按摩足底的「湧泉穴」，有改善血液循環作用。可先用溫水浸腳20至30分鐘，然後按摩該穴位約1至2分鐘，直至有酸脹感覺。湧泉穴屬於保健穴位，位於足底中間凹陷處，在足掌的前三分之一處。

雙花百合山楂茶

功效：理氣化瘀、養陰清熱及解鬱安神

適合人士：情緒欠佳、壓力大及睡眠差的血瘀體質人士，可每日服用

材料：菊花、玫瑰花及山楂各3克、百合6克

做法：用熱水泡一泡所有材料，然後倒去熱水；再加入熱水泡15至20分鐘即可，可加少量蜜糖或冰糖調味

黑豆三七燉烏雞

功效：理氣活血、化瘀止痛及健脾益腎

適合人士：有痛症的血瘀體質人士，可每星期服用1至2次

材料：黑豆30克，三七、當歸及川芎各6克、陳皮3克、山藥20克、大棗5粒、烏雞1隻（可用適量瘦肉或腰果代替）

做法：烏雞或瘦肉洗凈及汆水，其餘藥材洗凈後清水浸泡半小時；煮沸清水，倒入燉盅，放入所有材料，隔水燉2小時，加鹽調味即可

資料來源：註冊中醫連煒鈴

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