美國當年入侵伊拉克前，聯合國安理會通過1441號決議案，要求伊拉克披露化武及生物武器庫存，伊拉克提交了過萬頁報告資料，說明沒甚麼大殺傷力武器，但聯合國檢查員會丶國際原子能機構成員，都不敢肯定侯賽因沒有講大話，押注信任伊拉克沒有大殺傷力武器。而侯賽因也不願意示弱，他早在九十年代已暗地裏銷毀核武，但不想伊朗知道，一直扮「有料到」。整個美英入侵伊拉克計劃得以執行，就是因為英美以外的西方國家，因侯賽因的政治姿態高丶又狡詐，曾用化武對付庫爾德人，大家都不信任他，即使他說了真話。

中共掉入「侯賽因陷阱」

中共在武肺起源問題上，也陷入了「侯賽因陷阱」。拜登政府最近改變立場，指不排除武肺源於武漢實驗室外洩，責成情報機構90日內提交報告。國務卿布林肯最近重申，拜登政府決心追查武漢肺炎的起源，並會追究中國的責任。他在專訪中指出：「我們必須要尋根究柢的最重要原因是，這是我們能夠預防下一次大流行或至少在減輕疫情方面做得更好的唯一方法。」在美國政府表態前，18位西方科學家就在《科學》雜誌聯合呼籲需要重啟疫情起源調查，他們沒有一口咬定病毒來自實驗室，只是認為現有證據不足以排除來自實驗室的可能性。在西方政府及科學家壓力下，在世衞專家組公佈調查報告後，總幹事譚德塞表示對再次調查持開放態度，不排除任何可能性。

相信美國情報機構提交的報告，將會同18位科學家立場相似，即不能排除病毒源自實驗室可能性，由中共負起舉證責任，證明自己清白，或再次進行獨立調查。由於傳媒揭出今年3月赴武漢調查的世衞調查專家組，美國代表達斯札克（Peter Daszak）角色古怪，他與武漢實驗室關係十分密切，與石正麗合作研究蝙蝠冠狀病毒功能增益研究，人為地提高病毒毒性和致命性，具相當爭議。此人一直攻擊實驗室外洩乃陰謀論，發動科學界撐中共，世衞3月調查的獨立性受到質疑。國際社會要求徹查源頭的呼聲更響亮，而中共的反應會進一步令形勢惡化。

對習近平而言，絕對不會容許再啟調查，因為這猶如向西方「反華」勢力示弱，在戰狼外交下只有一味反駁美國興風作浪，但從布林肯言論可見，美國已佔了道德高地，調查源頭不是針對中共，而是預防下一次大流行的唯一方法。新疆丶香港問題已經嚴重影響西方國家與中共關係，中共在武肺起源說法，初期處理手法及透明度不足，加上政治姿態惡劣，早就啟人疑竇，要取信國際社會談何容易。

拜登丶布林肯開始高調追究武肺責任，比起新疆丶香港問題，更能掀動世界對中共的反感。本來只要仿效沙士調查，如同當年由吳儀領導同世衞全面合作，可以重建國際信任，奈何戰狼外交、民粹當道下，中共只會選擇還擊，猶如懲罰最先提出追究源頭的澳洲一樣，問題是澳洲當時做了爛頭卒，其他西方國家仍然受達斯扎克之流所蠱惑，認為一切源於「侵侵陰謀論」，結果澳洲被中共欺凌，其他國家選擇袖手旁觀。如果今次西方國家聯手，習近平可以用貿易戰懲罰這些誓要追查源頭「不識好歹」的國家嗎？

劉細良

時事評論員