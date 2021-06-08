香港民意研究計劃今日（8日）公佈各紀律部隊的最新民望數字。民研於5月下旬以電話訪問約千名香港居民，結果顯示，警務處的最新評分雖比半年前有所上升，但僅獲44.2分，繼續「蟬聯」民望最低的紀律部隊，當中更有近3成人給予警隊0分，滿意淨值則同樣繼續呈現負數。

評分最高的是消防處，獲79.5分，再次成為市民最滿意的紀律部隊。有學者分析指，雖然警務處近大半年投放大量資源改善形象，包括製作網上節目，以及在主流媒體上製作電視劇集等，但仍與排名第一的消防處有很大差距，反映香港社會仍瀰漫對警察的不滿情緒，認為除非政局出現急劇變化，否則警隊的評分難以上升。

滿意淨值較前升10% 維持負9個百分點水平

香港民意研究計劃於5月17至21日，以抽樣電話訪問1,004名本地居民。調查結果顯示，警務處的最新評分為44.2分，繼續是9個紀律部隊中最低，當中更有29%市民給予警隊0分，但相比半年前上一次調查，總評分則上升了3.8分，是2019年6月以來新高。

在調查中，市民對警務處的最新滿意率為37%、不滿率為47%，滿意淨值繼續「破零」，為負9個百分點，但比半前年上升了10%。

AMS海關入境評分顯著下跌

至於民望最高的紀律部隊，分別為消防處、醫療輔助隊及政府飛行服務隊，分別獲79.5、74.2及67.2分，其中消防處繼續成為最受市民滿意的紀律部隊。

民研指，過去6個月紀律部隊的排名沒有太大變化，但民安隊今次評分則錄得顯著上升，超越海關和入境事務處，排名晉身第四，而醫療輔助隊、海關和入境事務處的的評分則錄得顯著下跌，其中海關及入境處的評分創2012年以來新低，醫療輔助隊和廉署則創2013年以來新低。

駐港解放軍方面，在今次調查中獲為51.4分，滿意率為37%、不滿率24%，滿意淨值為正12個百分點。

學者：社會仍瀰漫不滿警察情緒

香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國認為，警務處近大半年投放大量資源，在製作網上節目，以及在主流媒體上製作電視劇集等，「描繪如飛虎隊等警務人員嘅故仔，可能係有助於改善返受訪者對警務處嘅形象」，但仍與排名第一的消防處有很大差距，反映香港社會仍瀰漫對警察的不滿情緒。

黃又指，撇除數字從社會角度上看，其實不少市民身邊或會有親友任職警察，他亦自言「其實早陣時涉案嗰位蔡Sir係我嘅師兄」，惟「有冇發現，呢幾年佢喺你嘅朋友圈入面慢慢消失？如果你做消防員，人哋會用咩眼光睇你；而如果你做警察，人哋又點睇你？」情況體現出香港社會仍有很大鴻溝，認為如未來政局沒有急劇變化，警務處評分將難以上升。

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