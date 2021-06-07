【本報訊】now新聞台工程人員李小龍2014年採訪佔旺區期間，疑遭警方拳打腳踢，以致身心受創，事後入稟區域法院向警方索償。案件經過15天聆審後，原定昨日結案陳詞，惟律政司突然跟李小龍達成庭外解，雙方申請擱置本案的法律程序。已動筆撰寫判詞的法官李樹旭怒斥雙方浪費法庭時間，並質疑律政司一早便可決定是否接受和解，直言：「難道我的作用是給你們發洩？我已沒有作用，對嗎？」李官最終頒下「湯林命令」（Tomlin Order），根據命令，律政司須支付李小龍在本案的法律費用。

昨日甫開庭，代表律政司的大律師黃紀怡便表示，雙方已達成庭外和解協議，並向李官呈上協議內容。代表李小龍的資深大律師林孟達亦透露，上周一始就和解一事給予原告人李小龍法律意見，並謂已盡快處理和解事宜。雙方對於秏費時間審理本案，向法庭致歉。

「難道我是給你們發洩」

李官聞言後，直言對於雙方的做法感到非常憤怒，謂「審訊第16日才說『盡快』已沒有太多意義」，並怒斥雙方浪費法庭時間及納稅人的金錢。李自言處理同類案件近14年首次遇到這種情況，並透露前晚閱讀雙方的書面陳詞至深夜，甚至已開始動筆撰寫判詞，反問雙方：「你們想我怎樣做？難道我的作用是給你們發洩？我已沒有作用，對嗎？」

李官又質疑，本案有多條影片佐證，雙方早已掌握證據，質疑律政司理應在審訊前便考慮是否接受和解。他坦言，對於雙方耗費15日審訊才選擇和解，感到極度遺憾，但不會猜度背後原因。

基於雙方已達成和解，李官按程序發出「湯林命令」，要求雙方履行及保密協議，若有一方不依據命令指示，另一方可向法庭申請恢復先前的訴訟。另外，律政司須支付李小龍在本案的法律費用。

李小龍在官司完結後表示，事發至今近七年，律政司願意支付訟費，證明他當日沒有做錯，這一刻終可抬起頭說自己不是被告。他直言，對案件結局不是「100分嘅滿意」。他勉勵同類事件受害者，雖然過程不容易，但不要放棄。

李於2014年在佔旺區採訪期間，被一名便衣警員搶走鋁梯，及後被指襲警被捕，被制服時疑遭警方拳打腳踢。李在2017年入稟向律政司司長索償，案件本年4月開案，原定審期6天，最終超時至15天才審結。單是李小龍作供及接受律政司盤問已花5天。

案件編號：DCPI1635/19