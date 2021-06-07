【本報訊】商界持續「谷針」，恒地（012）宣佈本月至9月期間舉辦六次抽獎，送出999足金共300両，以及逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獲價值超過100萬元的足金60両，獎品總值逾630萬元；在香港完成接種兩劑疫苗並年滿18歲的香港居民均可參加。

恒地表示首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個，各可得999足金乙両；商場電子購物禮券名額100個，每張1,000元；以及超市零售現金券名額100個，每張1,000元。九月舉行最後一輪大抽獎，送出獎品包括頭獎可獨得價值超過100萬元的足金60両，其他獎品包括商場電子購物禮券和超市零售現金券。

若七成員工接種 派千元獎金

恒地亦為員工提供四天有薪「疫苗假期」，並將設獎金制，在9月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達70%，會為已接種疫苗的員工每人派發1,000元獎金，如接種率達85%會再派2,000元獎金。年報顯示，恒地去年底有8,005名香港全職員工。

另外，領展（823）今年10月底舉辦獎品總值逾200萬元的抽獎活動。9月底前完成接種兩劑疫苗的香港身份證持有人均可參加。獎品包括共400份價值5,000元的中式酒樓餐飲現金券，以及小型家庭電器。活動9月初開始接受登記，市民可在全港領展商場的客戶服務櫃台登記抽獎。

由內房龍湖（960）和合景泰富（1813）合作的啟德新盤尚．珒溋，公佈已接種一劑或以上2019冠狀病毒病疫苗（新冠疫苗）的人士，可專享樓價額外1%折扣優惠。