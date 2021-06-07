【本報訊】食衞局局長陳肇始早前預告最快本周四起進行第二階段「疫苗氣泡」，部份防疫措施放寬。持牌酒吧會所聯會等組織昨與當局會面，要求政府放寬對酒吧營業限制的要求，包括顧客必須接種疫苗的規定，並放寬每枱人數上限至4至6人等，與食肆看齊。業界炮轟飲食界立法會議員張宇人辦事不力，未能令政府明白酒吧業界的痛苦，斥對方是「廢柴張宇人」。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁於會後表示，酒吧員工接種率約七至八成，惟顧客必須打針才可進入酒吧的規定，大大窒礙客人到酒吧的意欲，酒吧生意額至今僅達正常的一至兩成，同時導致很多無牌酒吧出現，擔心一旦有源頭不明個案曾到訪有關酒吧，當局將難以追蹤。他指酒吧與餐廳都是「除下口罩飲飲食食」的地方，質疑政府為何採用兩套標準。他指感覺到飲食界立法會議員張宇人相比對待食肆，明顯對酒吧及娛樂業界缺少關心。

業界斥張宇人「廢柴」

娛樂及飲食協會主席陳民指疫情至今，食肆與酒吧的防疫要求大不同，炮轟張宇人未能令政府明白酒吧業界的痛苦，「冇得到公平公正嘅對待，就係因為張宇人代表唔到我哋！廢柴張宇人！」酒吧業協會主席錢雋永稱業界決定自救，將主動邀請政府專家顧問到酒吧巡視，希望專家知道酒吧與食肆並沒有分別，而不是使用「不科學的方法把酒吧品評為高風險場所」。對於被指辦事不力，張宇人辦公室表示沒有回應。