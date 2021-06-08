民政總署向逾30位區議員發警告信，指他們日前派發悼念六四蠟燭影響地區和諧，或觸犯香港法例，特首林鄭月娥今日為民政署的做法護航， 指民政總署作為管制人員，要確保區議員使用公帑用得其所，針對區議員行為作適當回應。有被發信告警告的區議員指，涉及六四的悼念活動也沒有動用過任何公帑，悼念六四屬人身自由，他們對林鄭的解釋感到難以理解。

林鄭月娥在行會前指，現屆區議員實在為特區政府，特別是民政事務總署帶來很大考驗和挑戰，「（議員）好多行為是前所未見」，而民政總署署長作為管理地方行政、區議員撥款及資源、薪酬、營運津貼的管制人員，若有區議員使用公帑不當，「即係唔係按着區議會條例或區議員嘅職權嚟用，民政總署署長係孭好重飛」，故要按此態度和立場處理前所未見的區議員行為，來作出適當回應。

至於支聯會是否會被取締，林鄭則指會依法辦事，強調香港是法治社會，除看法律內容，亦要包括證據搜集。

區議員：恰當與否應由公眾定義

荃灣區議員林錫添上星期發文呼籲「熄燈一小時」，帖文未有提及日期或六四事件，仍收到民政事務署發出警告信。林錫添接受《蘋果》訪問時，被問及林鄭所指「確保公帑用得恰當」是否屬一個合理原因？林表示，恰當與否應由公眾定義，區議員應當因應選民意見，協助市民，「點樣去界定係關乎區議會嘅事係好模糊，譬如好似過往嘅派『蛇齋餅粽』，呢啲又關唔關呢？」林又認為，如何界定區議會事務有待深究，直指特首所言令人費解。

同樣收到警告信的社區前進油尖旺區區議員胡穗珊向《蘋果》表示，民政總署至今仍未親自向她解釋有關發信的理由。她指《區議會條例》不會巨細無遺，「派粽、派月餅呢啲都唔會寫晒落去㗎啦」，又指區議員在地區事務上必然會有立場。

胡指，6月4日當天是以「社區前進」名義舉行街站，而非以區議員身份，強調相關物資，包括枱凳、蠟燭等均非以公帑購買，「咁係咪我哋做咗區議員，就沒我哋嘅自由呢？」她強調，警方並沒指悼念六四、社區前進擺街站派蠟燭屬犯法行為，反問民政署「憑啲咩」向他們發警告信：「民政係咪覺得佢有權將對區議員限制咁多？做區議員係咪就冇政治自由？」

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