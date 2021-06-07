【港大研究】

【本報訊】疫情爆發逾一年，過萬名病人已康復出院，年輕患者一般病情較輕，但不少人味覺及嗅覺受損。港大醫學院研究發現，口服維他命A結合芳香精油嗅覺治療技術，令原本萎縮的嗅球體積有明顯增長，可醫治確診者的持續嗅覺功能障礙。

研究團隊為兩名COVID-19患者評估後發現，患者的嗅球體積有萎縮迹象，大腦功能性磁力共振掃描更顯示與嗅覺相關的腦區的功能連接明顯下降。

改善相關腦區功能

團隊給予其中一名患者接受為期兩星期的口服維他命A，以及四星期的芳香精油嗅覺治療。完成結合治療後，病人的定量嗅覺靈敏度不但得到改善，其主觀嗅覺功能亦有恢復迹象。

腦部磁力共振掃描（rs-fMRI）顯示，雙側嗅球體積有顯著增長，右嗅球體積由22.5毫米增加120%至49.5毫米；左嗅球體積由37.5毫米增加至12%至42毫米。rs-fMR偵測評估亦顯示，與嗅覺相關的腦區的功能連接得到相應改善，由0.09增加66.6%至0.15。

領導是次研究的港大內科學系臨床教授兼傳染病科主任孔繁毅解釋，客觀數據證實COVID-19病毒能直接影響腦部中樞神經結構和功能，以致喪失嗅覺，幸好人類嗅覺器官擁有自我恢復和再生能力。是次結合治療提供有力科學根據，醫治因COVID-19導致嗅覺功能障礙的患者。

有關報告已於國際科學期刊Brain Sciences發表，研究團隊正進行大型隨機對照試驗治療研究，期望今年底完成。