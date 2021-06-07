【本報訊】港台《The Pulse》前主持唐若韞訪問世衞助理總幹事時問及會否重新考慮台灣的會員資格，遭親中團體動員投訴。通訊局裁定投訴不成立，但透露港台主動承認節目表達方式或令人覺得有「錯誤理解和違反一個中國的原則」。港台指會確保製作人員正確理解「一個中國」原則。

港台英文台前主持唐若韞於去年3月28日播出的節目《The Pulse》訪問世衞助理總幹事布魯斯．艾爾沃德（Bruce Aylward），其間問及世衞會否重新考慮台灣的會員資格，節目播出後引起建制陣營狙擊，投訴違反「一個中國」原則和內容偏頗等。唐疑不堪壓力，上月中離職。

通訊局昨公佈調查結果，指接獲210宗有關節目的投訴，包括指節目對世衞總幹事譚德塞抗疫「貢獻」表達偏頗，以及艾爾沃德的訪問歪曲他的言論，對他不公平；至於追問世衞是否會接納台灣亦不恰當、不專業和具顛覆性等，而節目字幕亦有出錯。通訊局最終裁定全部投訴不成立。

通訊局認為該節目有反映多個觀點，包括譚德塞認同中國遏止病毒擴散的努力等，亦就世衞被質疑因捐款而不合理地正面評價中國，播出世衞代表訪問和新聞片，展示世衞觀點，故不應被視為違反公正規則。

通訊局考慮到訪問的呈現及採訪內容沒有經重新拍攝或編輯後，認為沒有證據顯示節目對艾爾沃德不公平或致其聲譽受損。通訊局又認為記者用字與字幕的差異，沒有令問題含義重大改變，不應視為錯誤。

不過，通訊局昨日的裁決披露，港台在最新的陳述中，主動承認節目有關世衞成員資格的部份，表達方式和處理手法引起公眾高度關注，或令人覺得節目錯誤理解和違反「一個中國」的原則，但通訊局指有關事宜超越《電視通用業務守則》範圍，不需向港台採取進一步行動。

《給香港的信》腰斬

港台昨指雖然該集沒違相關《守則》，但理解就世衞成員議題上的表達方式引起公眾強烈關注，港台已吸取經驗，會確保節目符合《香港電台約章》下的公共目的及使命，以及製作人員對「一個中國」原則有清楚及正確理解。

另外，原逢周日在港台第三台播出的《給香港的信》，前日突被新節目《#Hashtag Hong Kong》取代。港台網頁介紹表明新節目要更新《給香港的信》的內容，邀請各非政府組織代表講述對不同民生議題的意見。舊節目旨在邀請不同背景的政客和公眾人物就重要議題發表個人看法，隨着節目停播，早前被抽起、原定4月4日播出由屯門區議員巫堃泰去信還柙人士的一集，將胎死腹中。

香港電台節目製作人員工會歡迎裁決，又批評港台在通訊局裁決後仍稱「可能令人覺得該節目錯誤理解和違反一個中國的原則」，是含糊其辭，並非以理服人。