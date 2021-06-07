【本報訊】財政司長陳茂波昨出席立法會會議表示，派發電子消費券的準備工作已進入最後階段，當局正與四間儲值支付工具營辦商作系統測試，若測試結果滿意，將於本月下旬公佈登記手續和發放安排，包括會分多少次派發，預計下月開始接受登記。多間傳媒引述消息指，消費券計劃將加入「居港條款」，申請人須申報未有離開香港超過某特定時間，否則或不符合申請資格。

政府早前公佈，會派發5,000元電子消費券予年滿18歲的香港永久性居民及新來港人士，涉款360億元，料約720萬人受惠。四間營辦商包括八達通、Tap & Go拍住賞、支付寶香港和WeChat Pay HK，市民要選定一種支付工具收取消費券。

多間傳媒報道指，政府暫定7月4日（星期日）或5日（星期一）開始接受申請，政府正設立中央登記系統，屆時市民可透過網上登記或填表。

將加入居港條款

合資格人士須提供姓名、身份證、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇收款平台及填寫賬號，預料最快可於暑假內收到第一期消費券。

報道亦指，消費券計劃將加入居港條款，申請人須申報未有離港超過特定時間，如離港定居亦要提供原因，部份人士可獲豁免，包括參加福建或廣東計劃的長者、海外留學人士等。