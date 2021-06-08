司法機構宣佈，委任3名現高等法院原訟法庭法官潘敏琦、林雲浩及周家明出任高院上訴庭法官，任命均於明日（9日）生效。3名法官過去均曾審議反送中抗爭相關案件，其中曾駁回前立法會議員區諾軒以「大聲公」襲警罪上訴的潘官，更因發表「法官非活在象牙塔」論及斷定「毅進仔」為恥笑警員低學歷的言論而為人熟知。

潘官駁回區諾軒襲警案上訴 質疑笑警「毅進仔」懷敵意

3個任命均由特首根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。其中現年59歲的潘敏琦，09年起便獲委任為高院原訟法庭法官，比另外兩人更早出任該職。潘官曾審理多宗涉及性罪行的案件，例如2016年的62歲狼父強姦5歲女案中，潘官曾斥被告「天良盡喪」。

潘官近年最為人熟悉的判決，則為今年初審理前立法會議員區諾軒於2019年的襲警案上訴。潘官認為區當時的舉動反映他對警員抱有敵意，她更於庭上稱，「你哋唔好以為法官活喺象牙塔先得㗎，『毅進仔』正正係恥笑警員低學歷囉。」她最終駁回區的上訴並維持原判。

林雲浩與周家明曾判《禁蒙面法》違憲

今年53歲的林雲浩則為3人中年紀最輕。他2013年獲委任為高院原訟法庭法官及競爭事務審裁處主任法官。

林官曾處理早前已離港的爆眼少女K就警未提供手令取其醫療報告案之司法覆核。雖然林官當時批出覆核許可，但最終駁回其覆核。另外，林官在2019年時亦曾與同獲委任為高院上訴庭法官的周家明裁定政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲。

周家明裁定警員不展示編號違《人權法》遭官媒抨擊

現年57歲的周官，則為首名被指觸犯《港區國安法》的唐家傑案之指定法官。周官早前於庭上曾質疑嶺大歷史系教授劉智鵬的「騎馬上戰場論」，最終只接納劉就「光時」口號字眼起源之報告內容。他去年亦因裁定警方於反送中抗爭期間執法不展示警員編號違《人權法》。周官當時曾被《大公報》撰文抨擊。

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