【本報訊】全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端早前多次撰文要取締支聯會，他昨再於《明報》撰文，指即使刪除「結束一黨專政」口號或變換形式，國安法也不允許「保存支聯會」，支聯會命途只有自行解散或被取締，若支聯會自行解散，成員應「平安無事」，若被取締則可能追究顛覆罪責。支聯會表明處驚不變，繼續堅持悼念六四。

盧文端早於六四前夕已多次撰文批評支聯會，他昨再於《明報》撰文指，支聯會從成立開始，已違一國兩制原則和國家憲法規定，又質疑支聯會主張推翻共產黨領導，是否能繼續合法存在，被取締只是時間問題。對於外界認為支聯會只要刪除「結束一黨專政」綱領就能繼續存在，他認為此舉不能改變支聯會屬「顛覆組織」的性質。

稱待取締或遭追究顛覆刑責

盧認為，現時執法機構對支聯會取態是「既往不咎」，若支聯會自行解散，相信會內泛民會「平安無事」，若執法機構取締，泛民可能面臨違反國安法顛覆刑責，又指初選案因涉違反國安法的大部份人士都不准保釋，已是嚴重警號，籲有見識的泛民應盡快推動自行解散支聯會，不僅可「保護」希望繼續在政壇發展的泛民，也可讓他們「體面」地與支聯會切割。

支聯會秘書蔡耀昌接受港台訪問時，批評盧及很多內地學者多次撰文威嚇支聯會，但該會取態是處驚不變，會繼續堅持悼念六四，追求真相和公義，「我哋一定堅持到底」。蔡又批評，警方六四出動7,000人封鎖維園，質疑此舉並非基於公安風險，而是希望威嚇港人不要出來悼念，背後明顯有政治考慮，「因為今年係中共建黨100周年」，不少港人在維園被封後，仍用各自不同方式悼念，令人「好感動和具爆炸力」。