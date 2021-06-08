去年7月28日中上環爆發的警民衝突，逾40人被控暴動等罪，並分成三案處理，最後一宗涉及15名被告的區域法院案件今續審。當中17歲男生昨於審前承認暴動罪，控方案情指他當晚曾頭戴安全帽、手持紅磚、水桶及一塊紙皮當作防衞盾牌，並站在示威者前排。主審法官練錦鴻接納辯方申請，為男生先索取背景報告、勞教中心及教導所報告，押後至案件審結後才處理求情及判刑。

案發時17歲的何姓被告昨認罪，控方今於庭上讀出案情。警方截取的閉路電視片段顯示，當晚9時26分至43分期間，被告曾站在示威人士的前排，手持紅色水桶、磚頭、雨傘及一塊紙皮作防衞盾牌。其後在晚上9時40分，警員20902許庭魁在文華里酒店外制服被告及作出拘捕。

被告被制服時頭戴黃色安全帽、透明眼罩及一個灰色過濾口罩，亦有戴灰色手套、身穿全黑裝束及揹黑色背囊。被告當時攜有另一個透明眼罩、黑色眼罩、一部黑色相機、鏡頭及電池。該相機內的記憶卡內，有6張照片拍攝了案發當晚干諾道西近西邊街、文華里的狀況，與警方片段的拍攝情況一樣。

受審緊張失眠遲到半小時 21歲被告保釋條件加辣

練官正式裁定被告罪成，被告過往沒有刑事紀錄，練官下令先索取其背景報告。辯方大律師透露，現年19歲的被告犯下本案時只得17歲，他根據《刑事訴訟程序條例》第109A條，指法庭對任何年屆16歲或超過16歲而未屆21歲的人，應先索取其他報告，以考慮監禁以外刑罰。練官接納辯方意見，為被告另索取勞教及教導所報告，押後8月17日至案件審結後進行求情陳詞及判刑。

另一名被告張雯曦承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，惟她否認暴動及管有雷射筆。控方讀出該承認控罪的案情，指案發當晚約9時35分，警員15944馮家洛在文華里控制被告，並以非法集結罪向她作出拘捕。被告後被搜出管有一部性能良好的黑色無線電通訊機及電池，而被告並無持有管有該無線電通訊機的牌照。

另外今甫開庭時，第十四被告胡家俊仍未到庭，法官練錦鴻遂發出拘捕令，並一度請主控撤銷其擔保。被告最終比開庭時間遲了33分鐘到庭，其代表大律師解釋，昨天開審令被告心情極為緊張，使他徹夜難眠，接近天光才可入睡，故今早睡過頭。練官及後准被告保釋，但須被告遵守附加條件，包括調高保釋金至5,000元及每晚9時到警署報到。

本案原先有17名被告，其中甄凱盈（22歲）及廖天駿（28歲）兩人已棄保潛逃。各被告共同被控一項暴動罪，控罪指被告陳偉林（21歲）、陳澤峰（22歲）、布紫晴（24歲）、何姓被告（17歲）、梁志鵬（20歲）、楊位醒（31歲）、彭雨彤（20歲）、劉耀銓（28歲）、廖頌賢（30歲）、陳永琪（28歲）、林皓正（22歲）、廖紫婷（19歲）、李樹樺（21歲）、胡嘉俊（21歲）及張雯曦（19歲），當日在上環摩利臣街和文華里之間的干諾道中和德輔道中一帶公眾地方，連同其他人參與暴動。另外，張雯曦亦被控管有雷射筆及無牌管有無線電通訊器。

【案件編號：DCCC820/19】

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