【本報訊】以諷刺時弊為主的港台節目《頭條新聞》，因內容諷刺警隊的防護裝備較醫護佳，及取消「行咇」減染疫風險等，惹來警務處長鄧炳強親自投訴惡意抹黑。通訊局裁定污衊及侮辱警隊等投訴成立，《頭條》被迫暫停。港台工會聯同記協提出司法覆核，案件昨開審。工會強調，節目以幽默手法諷刺時事或政治人物，非生安白造，局方錯誤理解守則；強調在民主社會，針對政權的批評應享有較大容忍，否則會削弱創意及言論自由。

港台工會及記協昨由名譽資深大狀陳文敏代表，要求推翻通訊局去年5月19日的決定，該決定裁定《頭條》污衊和侮辱警隊、不夠持平等，並警告港台嚴格遵守節目守則。

強調港台非政府喉舌

陳文敏指《頭條》有逾30年的歷史，節目以諷刺時弊為主，雖然涉案一集收到逾3,000宗投訴，但大部份不成立。陳文敏指出，局方錯誤根據《電視廣播守則》內的「個人意見節目」準則來規管《頭條》，惟個人意見節目泛指新聞、時事、紀錄片等以傳達事實為主的節目，目的在於促進公共及社會事務討論；《頭條》則以戲劇形式表達，演員言詞誇張、語調嘲弄，屬娛樂性質，合理的讀者都不會視為以「事實」為主的節目。

陳強調，《頭條》沒有煽惑他人憎恨警方、更沒有煽惑任何犯法行為，若節目目的只是貶低警方，大可將「驚方訊息」環節中王喜丟入堆填區，而非放入乾淨的垃圾桶。陳笑言兒童節目《芝麻街》入面的角色Oscar也很喜歡跳出跳入垃圾桶，王喜只是以諷刺的方式揶揄警察是一份不錯的工作，拿警察開玩笑，沒有惡意，不構成污衊或侮辱警隊。

陳引述案例指，諷刺節目為藝術表達的一種，《頭條》雖諷刺警方，但由「嘲諷」去到「侮辱」的門檻非常高，界線理應詳細地作探討，此乃民主社會不同意見的角力。

對於局方指《頭條》引述失實資訊，陳反駁，去年2月青衣長康邨居民須疏散至隔離營，當時醫護人員只是穿藍色、遮蓋大半身的防護衣，但在樓下站崗的警員卻穿疑似最高級、連眼罩的白色全套保護裝備；取消步行巡邏亦得到警方證實，內容絕非生安白造。陳又指，港台曾就防護衣庫存、使用準則向警方查詢，但不獲回應；港台亦曾邀請警方訪問，甚至將問題預先交予警察公共關係科，亦不得要領。

陳最後指出，港台雖然是政府架構的一部份，但同時肩負公共廣播服務的職責，不是政府喉舌，應獲得《基本法》及《香港人權法案》保障的言論自由。案件今由代表局方的資深大狀陳樂信陳詞。

案件編號：HCAL1685/20