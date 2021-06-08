去年「五一」前夕有警員於旺角巡邏，其間切線閘停可疑車輛，惟該車沒有停下，更駛前撞到前方的警車。警員其後拘捕一名網媒記者及文員，控告阻差辦公、危險駕駛等罪，案件今在西九龍法院開審。警員供稱同袍要求被告停車，對方卻駛前撞到警車，惟辯方指出涉案車輛只是溜前，並非刻意駛前，警員則回答不清楚。

被告為文員陳棟材及網媒記者曾焌熙，案發時皆28歲，兩人被控阻撓在正當執行職務的警務人員，涉於去年4月30日在旺角近洗衣街及山東街交界，故意阻撓高級督察高國權、警員21793秦偉明，及警員18434林浩翔執行職務。陳另被控危險駕駛罪，指他在同日同地危險駕駛私家車。曾另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉管有一把可拆除金屬杆的可伸縮雨傘。

網上資料顯示，曾焌熙自稱任職網媒「熙熙直擊」，在facebook發佈資訊。

案件由裁判官香淑嫻審理。控方指控基礎是兩名被告駕駛車輛遭警員截停後，警員命令二人下車，惟次被告沒有聽從命令，首被告則有開車門，卻繼續駕駛車輛。控方又指，次被告的摺疊傘可拆開，骨幹由不鏽鋼製造，有別於市面上的摺疊傘。

辯方指被告遭警拉下車 警稱看不見

控方傳召高級警員許浩賢作供，他稱案發當日晚上駕駛警車巡邏，在洗衣街左一線行駛，其間留意到一輛可疑車輛於後方左二線行駛，雙方均在交通燈前停下。許其後收到高級督察高國權命令，要截停後方的車輛，他遂駛向左二線即可疑車輛的正前方。許停車，其隊員下車要求可疑車輛內的人下車。

許稱，看見可疑車輛的人沒有依照隊員指示，繼續向前駕駛。許下車嘗試弄停可疑車輛，但不成功，該車左邊車頭撞到許的警車才停下。許其後檢查警車的損毀程度，發現警車有8至10厘米長的刮痕。

辯方盤問時指出，涉案可疑車輛只是溜前，並非刻意駛前，許回答不清楚。辯方又指有警員拉被告下車，許回答看不見此事。辯方續指，根據許的書面證供，他從通訊機收到指示有可疑車輛，卻沒有提及可疑的原因，是因為許當時亦不知道原因，許同意。

【案件編號：WKCC3790/20】

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