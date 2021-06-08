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警車切線閘停可疑人被撞花 文員被控危駕 辯方指僅溜前非刻意向前撞

1小時前
被告網媒記者曾焌熙

去年「五一」前夕有警員於旺角巡邏，其間切線閘停可疑車輛，惟該車沒有停下，更駛前撞到前方的警車。警員其後拘捕一名網媒記者及文員，控告阻差辦公、危險駕駛等罪，案件今在西九龍法院開審。警員供稱同袍要求被告停車，對方卻駛前撞到警車，惟辯方指出涉案車輛只是溜前，並非刻意駛前，警員則回答不清楚。

被告為文員陳棟材及網媒記者曾焌熙，案發時皆28歲，兩人被控阻撓在正當執行職務的警務人員，涉於去年4月30日在旺角近洗衣街及山東街交界，故意阻撓高級督察高國權、警員21793秦偉明，及警員18434林浩翔執行職務。陳另被控危險駕駛罪，指他在同日同地危險駕駛私家車。曾另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉管有一把可拆除金屬杆的可伸縮雨傘。

網上資料顯示，曾焌熙自稱任職網媒「熙熙直擊」，在facebook發佈資訊。

案件由裁判官香淑嫻審理。控方指控基礎是兩名被告駕駛車輛遭警員截停後，警員命令二人下車，惟次被告沒有聽從命令，首被告則有開車門，卻繼續駕駛車輛。控方又指，次被告的摺疊傘可拆開，骨幹由不鏽鋼製造，有別於市面上的摺疊傘。

辯方指被告遭警拉下車 警稱看不見

控方傳召高級警員許浩賢作供，他稱案發當日晚上駕駛警車巡邏，在洗衣街左一線行駛，其間留意到一輛可疑車輛於後方左二線行駛，雙方均在交通燈前停下。許其後收到高級督察高國權命令，要截停後方的車輛，他遂駛向左二線即可疑車輛的正前方。許停車，其隊員下車要求可疑車輛內的人下車。

許稱，看見可疑車輛的人沒有依照隊員指示，繼續向前駕駛。許下車嘗試弄停可疑車輛，但不成功，該車左邊車頭撞到許的警車才停下。許其後檢查警車的損毀程度，發現警車有8至10厘米長的刮痕。

辯方盤問時指出，涉案可疑車輛只是溜前，並非刻意駛前，許回答不清楚。辯方又指有警員拉被告下車，許回答看不見此事。辯方續指，根據許的書面證供，他從通訊機收到指示有可疑車輛，卻沒有提及可疑的原因，是因為許當時亦不知道原因，許同意。

【案件編號：WKCC3790/20】

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5.1危險駕駛阻撓在正當執行職務的警務人員在公眾地方管有攻擊性武器
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