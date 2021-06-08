廣播處長李百全上任後以違反《約章》為由，將不少港台節目抽起。惟多名時任港台高層在年初顧委會會議上披露節目製作流程，電視節目比電台節目有更高規格的監管，已要求嘉賓更早交稿，並設雙重校對；直播節目亦會由監製等預先審稿。顧委會主席林大輝說，《守則》缺乏向下監管的執行機制，建議港台加入。時任處長梁家榮則稱，港台已加強整個管理機制，提升各級員工的敏感度。

林大輝針對兩節目促「向下監督」

被質疑如「太上皇」的港台顧委會近日才上載今年1月的會議紀錄，披露停播節目的技術性原因。就港台暫停製作《頭條新聞》及《左右紅藍綠》，主席林大輝問到，該2個節目的監製當時有否向上級報告。時任處長梁家榮說，被通訊局裁定有問題的該2集，當時監製有向上級報告，惟仔細內容未需上報至副廣播處長或廣播處長的層次，他在每周舉行的節目會議中，只以一般個人意見節目的方式檢視，事先並不知道該些集數的詳細內容。

停播《左右紅藍綠》因難查核嘉賓言論

梁家榮續說，前年11月20日播出的《左》，播出當日已逐級向下作出跟進，與時任副廣播處長及助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅決定將該集下架，亦與公共事務組總監對內容進行事實查核，涉事的製作同事受到「訓導」，事後調至其他崗位；《頭》在發現節目有問題後，也以相若方式逐級向下檢討。

他說，暫停製作《左》是基於社會事態發展急速，節目形式難以讓同事對多角度的觀點進行事實查核；而暫停《頭》則是因社會對諷刺節目有所爭議，港台須按《守則》對節目進行檢討。而港台早前將一集《台灣故事III》下架，是因牽涉「一個中國」原則，則是從《約章》層面作決定的例子。

近一年接逾千投訴 目前僅8宗成立2宗部份成立

林大輝指，港台製作人員眾多，可能致上報情況「因人而異」，認為現時的《守則》缺乏向下監管的執行機制，建議港台加入。梁家榮指，港台已加強整個管理機制，提升各級管理人員的敏感度。

區麗雅指，《守則》有詳細談及逐級上報的機制，而逐級向下跟進則可從上述2個實例體現。《左》屬個人意見平台節目，同事須在緊湊的節奏下查核嘉賓的資訊來源。港台其後改善節目製作流程，要求嘉賓更早交稿，並設雙重校對，若有疑問時必須與嘉賓釐清。

港台表示，2020年4月至2021年1月共接獲1,373宗投訴；在已完成調查及跟進的個案中，8宗成立、2宗部份成立。跟進情況包括將節目從網上下架、更正網上重溫及刪去有問題部份、停止製作該節目及進行檢討、提醒節目主持人小心用語及發音、更換節目宣傳聲帶，及遮蔽或會引起誤會的部份。

委員指BBC偏頗後停轉播

港台今年2月緊跟國家廣播電視總局步伐，不再轉播「BBC國際頻道」及「BBC時事一週」。該次會議上有委員指，過去1、2年BBC曾對國家及香港的政策，如《港區國安法》、司法制度、警察執法等作出一些偏頗報道，詢問港台轉播這些報道時怎樣作出平衡，認為港台是時候檢視這轉播安排。

時任助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐指，港台沒有與BBC簽訂轉播合同，而轉播BBC國際頻道是由來已久的安排。就持平性問題，港台第四台轉播BBC國際頻道，第六台則轉播中央人民廣播電台香港之聲。梁家榮補充，如外地媒體的報道涉國家或香港的政策，港台會跟進及提供國家或港政在相關問題的立場及回應。

直播節目監製須先審稿

另外，林大輝也問到如何確保合約員工或特邀嘉賓的質素。區麗雅稱，就新聞節目，聘用嘉賓主持的其中一個準則是包括不同意見光譜的人士，而電視節目的製作比電台節目更為複雜，因此有更高規格的監管。直播的電視節目，在可行情況下會由監製等預先審稿，直播期間監製等會監察節目進行。

錄製節目方面，先由監製領導討論該輯節目內容，然後成員分工採訪、拍攝及後期攝輯製作，其間一直與監製溝通內容進展，如有問題會即時與監製商議改動。團隊完成製片後，會先呈交監製審視及修改，修改後再呈交高級監製或總監審視後才播出。

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