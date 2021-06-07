美軍C-17運輸機周日降落在台北松山機場後，曾誓言兩岸會立即開戰的中國官媒《環球時報》自打嘴巴，改口稱中國牢牢攥住了台灣問題主動權，不與民進黨當局作意氣之爭，同時不改戰狼狂態，指摘民進黨當局向美國遞投名狀、垂死掙扎。在中國對內對外宣傳具風向性地位的官媒，在戰爭問題上如此信口雌黃，何異於直接打臉剛下令要塑造中國可信可愛可敬形象的習近平？

在兩岸只是引爆口水戰

台灣疫情告急，日本、美國先繼伸出援手。6月4日，日本只是以民航班機把124萬劑疫苗送到台北。6月6日，美國則是動用C-17軍機，把三位跨黨派參議員送到台北，宣佈美國將捐贈75萬劑疫苗。這是美國戰略運輸機首次降落台灣，其意義已超越抗疫範疇，兩岸網民都關注《環時》預警的兩岸戰爭會否打響。

去年8月31日，《環時》曾就美軍一架EP-3E電子偵察機疑似從台灣起飛，發表社論〈需要給蔡英文當局一個根本性警告了〉，聲稱一旦證實美國軍機在台灣起降，就是「踩到大陸維護國家統一的紅線」，大陸「就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響」。中國駐美公使李建新亦曾聲稱：「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時！」

如今，美軍C-17戰略運輸機無遮無掩在台灣起降，「U.S. AIR FORCE」公開在台北展示，與解放軍軍機近期不時繞台飛行騷擾形成鮮明對比。這是不是觸碰了北京的紅線？結果，在兩岸只是引爆口水戰，中國小粉紅高叫把飛機打下來，台灣網民則奚落《環時》和左岸只會打嘴炮。中國外交部昨日一如既往地表示，已經向美方提出「嚴正交涉」。這是要向世界昭示中國不再是戰狼，而是可愛的「紙龍」嗎？

顯而易見的是，美國參議員搭乘軍機直接進出台北松山機場，不只是對陷入抗疫困境的蔡英文政府的支持，也是對美台軍事合作和中共台灣政策底線的試探。《環時》所謂國家統一的「紅線」，原來可以一退再退，一如在香港，所謂國家安全的龍門可以任搬。但《環時》為了安撫小粉紅們，不致於一盆冷水澆滅他們的愛國愛黨熱情，又連發評論〈台當局態度惡劣，為的是求美日死保〉、社評〈台當局將美參議員來訪當救命稻草〉，擺出大陸不屑對台美開戰的姿態，指摘美台玩不顧人命的「陰險博弈」，聲稱大陸把如何解決台灣問題的主動權「牢牢攥在了手中」、不與民進黨當局搞意氣之爭。

為話語權可翻臉不要臉

堂堂中共喉舌，在戰爭問題上如此兒戲，令人質疑中共是否有完整的對台戰略戰術，令人質疑中共媒體究竟有意無意走出對內洗腦、對外蠻橫的老路，以達致習近平對外宣傳要塑造可信、可愛、可敬中國形象的要求，令人質疑官媒如此直接打習近平臉，是低級紅，還是高級黑，或者是「忠誠的廢物」的北京版？

早在2019年2月，中共中央就下發《關於加強黨的政治建設的意見》，要求黨員不得搞任何形式的「低級紅」、「高級黑」，不允許對黨中央「陽奉陰違做兩面人、搞兩面派、搞偽忠誠」。習近平上月底剛就對外宣傳提出新要求，似乎有意扭轉戰狼外交形成的負面形象，但如今《環時》及外交官員自打嘴巴的表演，顯然不會令人覺得可信、可愛、可敬，反而令人覺得，官媒為了達致掌握國際話語權和糊弄國內民眾的目的，可以隨時翻臉、可以不要臉。至於中國的政經實力、軍事實力是否足以立即打響兩岸戰爭嗎？ 雖然未能承擔摧毀台灣機場和美國軍機的後果，但只要紅線是移動的，中國就是無敵的。

李平

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