$5,000電子消費券將於本月下旬公佈詳情。承辦商八達通表示，系統可以分類消費券認可商戶與非認可商戶，及分開計算交易額，但市民以現金增值後，餘額會與消費券金額互通，被問是否意味可用消費券乘搭公共交通工具，八達通強調要等政府公佈詳情。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，用八達通登記消費券後，金額會存入八達通卡變成儲值額，市民可在消費券的非指定商戶消費，該交易額不會在消費券中扣除。她解釋，系統會分辨交易商戶所屬類別，並分開計算消費券認可與非認可商戶的交易額，市民可透過官方應用程式、網站或熱線，查閱消費券交易及結餘等細項。

政府曾指消費券不能用於公共交通工具，李多次被問到如何分開個人儲值和消費券儲值、是否意味市民或可用消費券搭車，她承認八達通卡內的錢不會分開，系統可將消費券開支與一般開支分隔，但「錢入咗八達通，係可以當儲值額用喺唔同商戶，確實可以通用」，例如用在的士，她強調最終公共交通是否涵蓋在消費券，需要等政府公佈詳情。

資助108商舖數碼轉型 計劃期內免八達通租機費

為配合消費券計劃，八達通推出「一嘟撐里」小店推廣計劃，首階段擬投資100萬元幫助全港18區共108間具香港特色的小店做數碼轉型，商戶在消費券計劃期內，可免租及免費安裝藍芽八達通機，及每店獲資助8,000元推廣費，由數碼媒體公司協助網上宣傳。商戶可由公眾推薦或自行申請，本月中開始接受申請，屆時可於八達通網頁了解詳情。

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