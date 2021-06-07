【本報訊】旅發局新一輪「賞你遊」昨日展開，共有八個旅行團出發。旅發局總幹事程鼎一表示，今期「賞你遊」反應熱烈，不足一星期已全部滿額，旅發局構思推出接種疫苗獎賞計劃，讓已接種疫苗的市民毋須消費亦可換取「賞你遊」、「賞你住」或公海遊名額，名額將不少於兩萬個。

程鼎一表示，新一輪「賞你遊」首批名額在一周內滿額，下周將刊登第二批名額。他透露正與業界商討推出接種疫苗獎賞計劃，考慮讓已接種第一針疫苗人士，毋須消費滿800元，即可獲得「賞你遊」或「賞你住」兌換券，又或領取郵輪公海遊優惠。下一輪「賞你遊」名額不會少於第二輪的兩萬個，並視乎市民反應決定會否加推名額，料最快兩星期後有進一步詳情。

市民：唔係唔想打 係有恐懼

有舉辦今輪「賞你遊」旅行團的邁寶旅遊有限公司營運經理林智豪指，今次「賞你遊」旅行社共獲發102個名額，開辦五團，其中有酒店自助餐及適合與長者一同參與的旅行團較受歡迎。所有旅行團均有一名旅發局職員同行，作為協調及監察防疫措施執行。他形容疫情以來，香港旅遊業進入冰寒時期，「賞你遊」活動可重新啟動旅遊業。

有參加「賞你遊」的市民表示，已經有近兩年沒有外出遊玩，所以感到好開心。其中，劉太是由其家人為她報名參加，「唔使成日都係街市、屋企」，被問到會否接種疫苗，她指要視乎身體狀況，「唔係唔想打，唔係唔想支持政府，係有一個恐懼」，認為今次旅行團的防疫措施足夠。

各界全力谷針下，截至昨午8時的過去24小時，共有約42,000人接種和約35,900人預約接種疫苗，較之前一日的39,300人接種和約28,800人預約接種有所上升。前日共有九宗打針後送院個案，七人已出院，兩人留院觀察。