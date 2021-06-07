與全球各地民眾一樣，南韓民眾不結婚、不生子，理由不外乎錢。首爾大學經濟學教授李哲熙（音譯）表示，南韓大城市與首爾等的樓價，自2000年起急速上升，而職位市場又非常不穩定，令年輕一代生活越趨艱難。《朝鮮日報》報道，有年輕情侶舉辦了非正式的婚禮後，沒有登記婚姻，為的就是「上樓」。

《朝鮮日報》指，南韓政府有向年輕人提供可負擔的住屋，然而輪候的人非常多，而夫婦同樣外出工作的家庭，收入通常已經超標。因此不少情侶選擇結婚後暫時不登記，增加入住新房子的機會。

夫婦各擁物業需交重稅

有夫婦就因為買樓而「有婚結不得」。一名34歲的受訪者稱，與妻子結婚三年仍未登記，是因為二人各自在婚前已買了房子，一旦登記婚姻，就會因擁有多間房屋而需繳付高稅。

成均館大學社會學教授具政宇（音譯）表示，已婚人士延遲登記，顯示當地樓房短缺的問題嚴重，而且樓價高企，政府需要探討這個現象並提出解決方法。

38歲的金美京表示，祖父母有六名子女，父母也有五名子女，而她則只有一個孩子。她說：「對於我和更年輕的世代，考慮所有東西後，發現不值得有太多孩子。」這也反映了經濟如何影響南韓人結婚生子的態度。

南韓《朝鮮日報》/《紐約時報》