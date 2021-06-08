【本報訊】元朗地政處指，派員視察後確認屎坑位置屬官地，部份位於大欖郊野公園。漁護署亦指，根據《郊野公園及特別地區規例》第208A章，任何人未經許可不得在郊園內切割、摘取或根除任何植物，亦不得在郊野公園內挖出、開墾或擾亂土壤，違者可被檢控，一經定罪，最高可罰款2,000元及監禁三個月。

梁振英曾謀建屋

遭非法挖掘成糞坑的大欖郊野公園，為全港第二大郊野公園，生態價值極高，棲息大量鳥類、穿山甲、豹貓及赤麂等動物。但隨政府土地儲備日漸枯竭下，前任特首梁振英曾打郊野公園主意，計劃動用部份土地興建三萬居屋單位。

2017年，梁在特首任期內最後一份施政報告中提出郊園建屋建議，「應思考利用郊野公園內小量生態價值不高、公眾享用價值較低、位於邊陲地帶的土地作公營房屋、非牟利的老人院等非地產用途」，更邀請房協進行生態及技術研究，惟隨政府換屆在2019年2月中止。

近日又趨活躍、多次抨擊林鄭施政的梁日前在社交媒體重提郊園建屋，並建議政府動用千分之二的郊園土地，在大欖郊野公園邊陲興建三萬居屋單位。不過，發展局長黃偉綸日前已就建議明確表態，指政府暫無計劃重啟研究發展郊園邊陲地帶建屋，又指該選項未獲大多數巿民支持。佔地5,412公頃的大欖郊野公園位於新界西，長滿不少本地原生植物，綠色力量2017年一份報告指區內發現172種蝴蝶，生態價值極高。