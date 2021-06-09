政府推行「疫苗氣泡」政策約個半月，食環署今（9日）公佈疫苗氣泡下C類及D類運作模式餐飲處所的名單，其中D類食肆只有4間，3間位於中西區，包括四季酒店。根據規定，D類食肆要求所有員工均打兩針，有飲食業人士對只有極少數店舖登記成D類食肆並不意外，估計最終D類食肆數目僅數百間內。

食環署表示，餐飲處所負責人在其處所符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》有關員工接種疫苗的規定後，可在專題網站申報為C類或D類餐飲處所。食環署經整理資料後，會按地區將處所名稱及地址名單上載至網站。公眾亦可在專題網站地圖上按地區瀏覽區內相應餐飲處所位置。

根據政府最新名單，現時約有600多間食肆屬C類餐飲處所，即規定員工須已注射一針疫苗，所有食客則要使用安心出行，有關食肆堂食可營業至每晚12時，限6人一枱。

至於D類更只得4間，分別是位於中環的四季酒店、Boomerang & Gram及The China Bar， 最後一間則是位於旺角西洋菜北街的福酒吧（BLISS BAR），其中四季酒店已將酒店一層地庫部份區域、2層裙樓大堂宴會廳及會議廳、4層裙樓小宴會廳及5層裙樓會議廳登記為D類食肆。這類食肆規定，所有員工均要打兩針，顧客則要打一針，符合規定便可營業至凌晨2時，並限8人一枱。

稻苗學會會長黃傑龍表示，相對全港1.7萬間食肆，無論是C類抑或D類食肆，數目也是極之少數，但他認為是意料中事。他解釋，雖然D類食肆可營業至凌晨2時，但事實上香港很多食肆位處商場內，根本不能營業至凌晨後。他估計，最終D類食肆在數百間內，主要是大型酒樓、宴會場所及專做宵夜生意的食店。他期望，當疫情完全受控時，政府可將B類食肆的營業時間延長1小時至晚上11時。

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