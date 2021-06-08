【本報訊】市民去年5月24日到港島區遊行，抗議政府推行國歌法，至傍晚改往尖沙嘴海港城聚集。一名入境處助理被指當天在商場內參與未經批准集結，案件昨開審。兩名當天喬裝執勤的警員供稱，商場內有數十人聚集及叫口號，一警員目睹被告曾高呼「光復香港 時代革命」，並向防暴警喊：「7.21又唔見你地出嚟」。

警認商場內店舖照常營業

控罪指出，被告楊少威（27歲）在海運大廈3樓大堂犯案，案件由裁判官梁嘉琪審理。警員陳智勇（音譯）作供稱當日喬裝成途人觀察示威情況，下午5時至7時間，有30至60人在大廈2樓及3樓的詢問處附近、店舖或欄杆前停留，漫無目的地「等緊一啲嘢」，部份人叫喊「光復香港 時代革命」、「黑警死全家」、「香港人報仇」等口號，一些正在購物的市民聞聲急步離開。

其間防暴警兩度進入商場，警告在場人士違反限聚令及參與未經批准集結，部份人因而離開或四散。陳稱無法判斷是否有路人即興加入叫喊回應口號。

另一名喬裝執勤的偵緝警員劉啟彤（音譯）則表示，當時在3樓看見被告與一名金髮女子和應口號，又在防暴警員進入商場時大喊：「7.21又唔見你地出嚟」。及後同袍截停兩人，劉則致電身處其中的警長493，告知警長二人曾經參與非法集結。陳智勇在辯方盤問下確認，事發時商場內的店舖照常營業，當時有不少市民在購物，而他所指稱的示威者沒有特定服裝，身穿不同顏色的衣服。聆訊今續。

案件編號：KCCC2954/20