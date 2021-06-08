日前，被外界視為極右政黨的德國另類選擇黨於國會質詢時，要求德國執政基民盟政府交代收容香港民主派人士的準則。另類選擇黨在質詢中無視香港現今的形勢，將矛頭指向協助流亡海外港人的組織「避風驛」，指類似組織有機會導致來自香港的移德人口增加。

另類選擇黨成立於2013年2月，當時歐洲出現難民危機，大批來自中東及非洲的難民湧入歐洲。有德國人認為，他們謀生困難，是因為難民搶去了他們的工作機會。另類選擇黨遂利用基民盟政府積極收容難民之政策，以難民影響德國人福祉為主打綱領，炒作相關議題，大力反對難民進入德國。另類選擇黨於2017年的德國國會選舉中，一舉取得超過90個國會議席，佔國會議席超過一成，成為德國國會第三大黨，在基民盟社民黨聯合政府成立後為國會內議席最多的反對黨。

德國國會選舉中，每名選民有兩票，一票選出單議席單票制產生的地方選區國會議員，另一票則投予政黨推薦的名單。翻查2017年德國國會選舉的政黨投票結果，另類選擇黨得票最高的三個州分別為薩克森州、圖林根州以及勃蘭登堡州，全為過往蘇聯衞星國東德的領土。其中，另類選擇黨最大票倉薩克森州的東南部更是東德執政時期少數完全沒有辦法收到西德電視台廣播的地區，資訊非常封閉，故被譏為「無知之谷」。

東德在歷史上實行極端的社會主義管治，政府長年向人民強行灌輸社會主義思想，在經年累月洗腦下，前東德人民理應不會支持另類選擇黨這類以右派自居的政黨。然而，今天最支持另類選擇黨的人民，竟多數居於過往被東德管治的州分。左翼與右翼在民主政體下屬對立，但為甚麽極左與極右竟會在同一土壤下產生呢？

另類選擇黨雖在論述上以右翼自居，其實是在現有的制度裏吹毛求疵，利用社會基層民眾對現有制度的不滿爭取選票和獲取議席。不論是在前東德一黨專政時期以左翼自居的統一社會黨，抑或是今天在德國參政以右翼自居的另類選擇黨，論述均只能適應於以工農業等較簡單產業作經濟基礎的社會，而難以適應於以服務業和科技產業為經濟基礎的先進社會，是以東德在踏入七十年代，經濟發展已裹足不前。

擴大政府權力是極端主義拿手戲

在民主社會中，極端主義政黨不論以左翼或右翼的面貌出現，本質上皆屬投機。他們表面上主張與左翼或右翼相似的社會政策，但均不是以尊重人民權利的方式實施政策，而是以各種各樣的極端方式實施。其中，擴大政府權力以及實行剝削小部份人民權利以滿足某部份人利益之政策可謂極端主義政府的拿手好戲。故此，極左與極右的政黨取得體制內的權力，皆會對民主自由的制度造成嚴重威脅，若極端主義政黨取得政權，更有機會破壞現行的民主制度，導致國家威權化。以歐盟成員國匈牙利為例，由奧班率領，論述與另類選擇黨非常相似的青民盟－公民聯盟自取得政權後，即通過不少擴大政府權力的政策，導致匈牙利出現重返威權的不良現象。

猴子拿到了左輪手槍，勢將導致生靈塗炭。民主自由從來得來不易，有幸呼吸自由空氣者，應銘記自由的社會和民主的制度並非必然，有意破壞民主自由者永遠也會存在。警惕投機政黨上台，慎防民主制度遭到破壞，可謂自由世界每一員的應有之義。

楊文俊

自由撰稿人