【政治打壓】

【本報訊】民政總署向至少32名區議員發警告信，指他們日前派發悼念六四蠟燭影響地區和諧，或觸犯香港法例，但有區議員只在社交網貼Beyond歌詞、搞關燈一小時響應世界環境日，同樣收警告信。特首林鄭月娥昨為民政署護航， 指民政總署作為管制人員，要確保公帑用得其所，針對區議員行為作適當回應。有被發信警告的區議員指，涉六四悼念活動沒有動用任何公帑，也屬人身自由，對林鄭解釋難以理解。

民政總署在六四前後向至少32名區議員發警告信，針對他們設街站派蠟燭，讓市民繼續悼念六四，但也有區議員的社交網帖文完全沒有提及六四，一樣收到民政總署警告信。

林鄭月娥在行會前被問到有關問題時指，現屆區議員實在為特區政府，特別是民政事務總署帶來很大考驗和挑戰，「（議員）好多行為是前所未見」，民政總署長作為管理地方行政、區議員撥款及資源、薪酬、營運津貼的管制人員，若有區議員使用公帑不當，「即係唔係按着區議會條例或區議員嘅職權嚟用，民政總署署長係孭好重飛」，故要按此態度和立場處理前所未見的區議員行為，來作出適當回應。

至於支聯會是否會被取締，林鄭則指會依法辦事，強調香港是法治社會，除看法律內容，亦要包括證據蒐集。

「蛇齋餅糭又關唔關區政事？」

上星期在社交網發文呼籲「熄燈一小時」，帖文完全未有提及日期或六四事件，但仍收到警告信的荃灣區議員林錫添接受訪問時指，林鄭所指的「確保公帑用得恰當」，應由公眾定義，區議員應當因應選民意見，協助市民，「點樣去界定係關乎區議會嘅事係好模糊，譬如好似過往嘅派『蛇齋餅糭』，呢啲又關唔關呢？」林又認為，如何界定區議會事務有待深究，直指特首所言令人費解。

同樣收到警告信的社區前進油尖旺區區議員胡穗珊向本報表示，民政總署至今仍未親自向她解釋有關發信的理由。她指《區議會條例》不會巨細無遺，「派糭、派月餅呢啲都唔會寫晒落去㗎啦」，又指區議員在地區事務上必然會有立場。

胡指6月4日當天是以「社區前進」名義舉行街站，而非以區議員身份，強調相關物資，包括蠟燭等均非用公帑購買，「咁係咪我哋做咗區議員，就沒我哋嘅自由呢？」強調警方沒指悼念六四、社區前進擺街站派蠟燭屬犯法行為，反問民政署「憑啲咩」向他們發警告信：「民政係咪覺得佢有權將對區議員限制咁多？做區議員係咪就冇政治自由？」

民主黨深水埗區議員袁海文指出，今年六四集會被禁，港人以自己方式悼念六四，他個人在街站向有需要市民派發蠟燭作悼念，派發的蠟燭完全不涉任何公帑，亦完全沒有鼓勵任何不合法行為，看不到與區議會職能有甚麼牴觸之處，袁認為政府應具體指出有甚麼行為不恰當，不符有關條例及指引，而非靠空洞的理由，去恫嚇及令區議員噤聲。