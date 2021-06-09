英國結婚的男同志稱在港處理伴侶身後事時，不被認可為配偶及親屬，認屍遇困難，申請司法覆核。高院早前決定受理案件，須排期正審，政府認為案件不應受理，申請撤銷覆核許可，高院今處理聆訊安排。覆核申請人李亦豪庭外表示，政府不願回答同性伴侶法律地位的問題，「唔通又要等下一個人死咗，然後條屍攞唔到先去問？」

李亦豪希望撤銷許可的申請與正審一併處理，律政司則認為合併有違邏輯。律政司今簡述撤銷理據，指李質疑《死因裁判官條例》、《私營骨灰安置所條例》等5條法例歧視同性伴侶，但多數條例與李的情況無關，屬學術討論。律政司亦指，李認屍時法醫詢問死者母親同意，並非要求李取得「授權」，做法不屬歧視政策，當時溝通有誤會。

申請人：同性伴侶是否家屬 不應每次視乎個別部門是否承認

代表李的大律師則指，文件寫明李是「代表」死者母親認屍，李理解他只能以代表身份行事，這是否「政策」屬法律問題；如果政府向法庭表明接納同性伴侶是配偶和親屬，問題便解決，但政府沒這樣做。

李的丈夫身後事已完成大部份，尚欠撒灰。大律師指即使如此，也不代表完全變成學術討論，影響的只是法庭最終頒下甚麼命令；否則只有死者剛剛過身，死因程序尚在進行，才能司法覆核。

法官周家明認為撤銷申請屬可合理爭辯，考慮案件可能是學術討論、沒有急切需要處理、有機會浪費資源等因素，決定先排期處理是否撤銷覆核許可。

李亦豪庭外表示，當時法醫表明香港不承認同性婚姻，尋找有沒有其他親屬認屍，惟現在否認，他感到驚訝和憤怒。他指同性伴侶是真正的家屬，不應該要每次視乎個別政府部門是否「開綠燈」承認，「唔應該有紅燈同綠燈」，惟政府現在不願回答法律問題。李說萬一案件被撤銷，全世界便會知道香港容不下同志為伴侶辦身後事。

【案件編號：HCAL295/21】

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