前年11月2日市民於港島舉行多場集會，惟之後演變成警⺠衝突。19歲無業⻘年被指當日在灣仔用棍狀物襲擊警長，被控襲警罪，案件今日開審。涉事警長聲稱追截被告時，遭被告揮棍襲擊，惟辯方大狀質疑警方插贓嫁禍，再憑空捏造襲警劇情，誣衊被告。

被告王維泰（19歲）被控於2019年11⽉2⽇，在灣仔告⼠打道及盧押道交界，襲擊在正當執⾏職務的警務⼈員，即警長4393鄧駿業。

現駐守機動部隊總部的鄧駿業供稱，事發當日下午約4時半，他從通訊機得知灣仔有嚴重暴力事件，有人投擲汽油彈、刑事毀壞及堵路，於是與隊員奉命到灣仔高調巡邏。他們約5時到達灣仔告士打道，其間得知皇后大道東有破壞事件，打算到場拘捕涉案人士。

惟警車駛至盧押道時，一群為數約200人的懷疑非法集結人從告士打道衝出馬路，他們大多戴着口罩，有人手持武器或木棍。鄧指示司機停車，與隊員下車驅散，並警告群眾散去，否則用武力。

辯方質疑記事冊寫「企圖」「試圖」

此時，穿黑色長䄂衫褲、背著黑色袋、戴豬嘴面罩的被告沿盧押道走出來，手拿5呎長白色棍狀物。鄧認為有理由相信他干犯了刑事罪行，於是指示同事向他推進。被告隨即沿告士打道向金鐘方向逃走。

追逐數十米後，鄧跑近至與男子距離約6呎時，被告突然轉身舉起長棍向鄧的上身揮動，鄧馬上用手上的警棍截擊。被告繼而「棄棍」轉身繼續逃跑，惟於十多米外被截獲。鄧的同事馬上趕至合力制服被告，並以非法集結、使用蒙面物品、管有攻擊性武器等罪名拘捕被告。

辯方大狀郭憬憲質疑，鄧在警員記事冊記錄，被告事發時「企圖用手持白色膠棍，試圖向本隊同事方向襲擊」，質疑鄧為何不直接形容被告用棍襲他，「你點睇得出邊忽係企圖、邊忽係試圖？」，並質疑他「作故仔」。鄧承認「企圖」一詞用得不好，但強調事件是連貫動作，否認作故仔。

郭又問，警方在現場撿取的膠棍形狀特別，一端為普通棍狀，另一端為一個圖形，質疑鄧為何不記錄被告用哪一端襲擊他。鄧稱「唔記得寫」，但對此事印象很深刻。郭隨即指，其實被告當日沒有施襲，更沒管有長棍，所以他才沒有記錄，直指警方插贓嫁禍，「求其搵支棍話係被告」，再憑空捏造襲警劇情，誣衊被告。鄧表示「完全唔同意」。

郭續指，鄧於同年12月及翌年5月的口供中，補充了被告「向本人方向揮棍」，以及被告「立刻轉身，將手持的白色棍舉高，向本人上身揮棍」，質疑他「加鹽加醋」。鄧不同意。

記事冊僅寫持棍 警員7個月後添加襲腰情節

鄧的隊員張曉鋒則作供指，事發時他見到被告身穿全黑衣物，右手手持約一米長的白色棍，從盧押道跑出告士打道。他擔心被告會用長棍傷害其他人，於是與鄧上前追截。當時鄧追在前方，被告曾轉身向鄧腰部揮棍，但他看不到有否擊中。未幾鄧成功截停被告，被告隨即將長棍丢到地上。張協助制服被告5秒後，在地上撿取疑為被告手持的白色棍，而當時地上沒有其他類似的白色棍。

辯方盤問指，張的記事冊僅指被告「右手手持白色棍」，沒提襲警情節，惟在7個月後的書面證供，卻添加被告「手持棍揮動着跑動，之後向4393的腰間襲擊」字眼。辯方又指，張過過曾三度以控方證人身份作供，但均遭法庭裁定為不可靠證人，質疑他是否記性差。張否認，澄清自己記憶正常，並謂辯方提及的三位被告他都有印象。

案件押後至今午4時裁決。

【案件編號：ESCC2073/20】

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