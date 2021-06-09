有外媒報道，港大上月底曾就《國安法》對學術自由的影響舉行閉門會議，並形容會議氣氛令教職員感絕望，亦稱至少兩名港大教職員遭研究生舉報涉違《國安法》。港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華今早接受商台訪問時，承認港大社會科學院去年在國安法實施後，以及上月曾舉行會議，讓同事向校方表達《國安法》對教學及研究有否造成影響或憂慮，坦言席間教職員對法例欠缺清晰表示憂慮，但不認為達絕望的狀態，只屬正常憂慮。對於是否有教職員遭舉報，傅稱不知情，亦不知消息來源。

傅景華說，去年《國安法》實施後舉行的會議中，有很多教職員表達憂慮，包括擔心課堂上，教學的題目會否涉及煽動勾結等法律問題，以及中國研究會否觸及紅線等，但校方均無清晰答案，只介紹《國安法》背景；至上月再次舉行會議，教職員席間表示對法例不確定及不清晰的憂慮，但傅景華認為屬正常憂慮，不覺得是絕望，強調大部份同事非情緒化或崩潰。

憂與外國學者學術合作成勾結罪名 校方未提被捕支援

傅續稱，自己本身亦有進行中國社交網體研究，以及香港2019年反送中的資料研究，擔心有關研究會涉及法律問題如顛覆層面，又指自己亦有與外國學者合作研究，憂慮學術合作會否亦構成勾結罪名。

他指在會議上亦有提問，涉及教學研究的職場安全問題，如教學過程中如涉及法律問題或同事被捕，校方會否提供法律支援；若面對漫長審判，校方會否提供支援、繼續出糧或支援被捕教職員的家人。他強調並非「工作期間揼邪骨」，校方作為僱主有一個責任，但校方沒有清晰回應，暫無聽到校方有關於《國安法》的保護員工或工作措施，直言「抹窗都有安全帶綁住」，向員工提供基本保護是校方責任。

傅景華亦坦言，在工作環境如受影響下，相信若有教職員離開都不足為奇，「（教職員）想做研究同教導學生，如果呢兩樣基本嘢都做唔到，就會考慮離開」。

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