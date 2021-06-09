天水圍一名17歲少女確診感染變種病毒，成本港首宗本地源頭不明的變種病毒個案。特首林鄭月娥昨承認有輸入個案走漏，並原則上同意為入境人士驗抗體。呼吸系統專科醫生梁子超建議，為抵港人士檢疫初期及後期檢驗抗體，若短時間內由陰轉陽，要將個案當成確診病例；但認為只是輔助措施，只能作為填補輸入漏洞的一小步，難以單靠驗抗體做到滴水不漏。

梁子超在港台節目表示，驗抗體可減低現時檢測過程中出現假陰性情況，並有助找出於高風險地區入境、並曾於當地感染的人士，但亦有一定局限。他解釋，很多來自疫情高發病地區的人士，可能都曾受感染，故預期日後經抗體檢測將發現不少呈陽性個案，認為當局應研究如何處理。此外，由於疫苗接種越來越普遍，而一般抗體測試的試劑，未能分辨已接種人士是受感染，還是源自疫苗接種。

他建議，抵港人士在檢疫初期及後期都要驗抗體，若短時間內抗體由陰轉陽，可能屬於近期感染，當局應視作確診個案，將患者送院院檢查及隔離，確保患者不帶傳染性；亦要重覆檢測，以檢視其抗體分佈，以分辨出為曾經確診或因疫苗有抗體。

梁子超續說，政府可考慮在機場或檢疫酒店為抵港人士驗抗體，相信以快速測試方式，只需10多分鐘；若驗血清抗體則需時送到實驗室化驗，亦可在檢疫酒店進行，但提醒過程中要注意避免交叉感染風險及有足夠人手採樣。他亦強調，驗抗體只是輔助措施，只可視作填補輸入漏洞的一小步，難以單靠驗抗體做到滴水不漏，強調仍然需要做好各項感染控制措施。

醫務化驗所總會：驗抗體不能分辨感染時間

香港醫務化驗所總會主席李偉振於同一節目表示， 驗抗體不能夠分辨出感染時間，加上病毒有潛伏期，會否出現「復陽」或何時「復陽」會隨外在因素及視乎病人身體情況而改變。

他指，若要提高抗體測試的準確度及敏感度，可能要抽血，但由於一般市民普遍抗拒，加上部份人較難成功抽血，因此對抽血員的要求會較高。而「篤手指」的快速測試方法雖較容易做，但檢測試劑盒質素未必有絕對保證，難保沒有走漏。

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