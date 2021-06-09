律政司有意修改《法律執業者條例》，容許包括事務律師在內的律政司律政人員，同樣具獲委任為資深大律師的資格。資深大律師余若薇今早在商台節目中，確認今早收到大律師公會通告，指律政司計劃提出有關修例，並正進行諮詢。

余若薇說，現時擔任大律師10年或以上，或曾多次出庭打官司，並表現理想，就可申請成為資深大律師。她相信修例後，律政司、地政署、公司註冊處等的政府法律代表，即使是事務律師，都可以申請做資深大律師。

余續稱，相信律政司擬修例，是因為今年新委任的其中一名資深大律師林穎茜，原本一直屬事務律師，但因她是律政司副刑事檢控專員，經常代表律政司到庭發言，表現「非常之勇」，更曾到過終審法院處理案件。而她由於想做資深大律師，故去年申請轉為大律師，至今年就獲委任資深大律師，可能因而令當局有意修改委任要求，讓事務律師可因應工作表現，獲擢升為資深大律師。

不過余若薇強調，「並非武功高就可以做大俠」，法官考慮是否委任資深大律師時，應考慮該人要有聲譽能力及有「江湖地位」，並要被公認有名聲及富正義感，並非「奸就會贏」。她又說，若修例應包括全港事務律師獲同等待遇，不應只包括政府人員，而是視乎其能力及聲譽，只要他們出庭打官司的次數多，且表現良好，都可以獲委任為資深大律師。

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